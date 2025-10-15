गंगापुर में चल रहा था सट्टे का अड्डा, बारादरी पुलिस ने मारी रेड, नौ गिरफ्तार, सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू साथी समेत फिर फरार

जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय को मुखबिर से खबर मिली कि गंगापुर की एक गली में किराये के मकान में अंदर से बंद कमरों में सट्टे का खेल चल रहा है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दबिश दी तो अंदर बैठे लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शाकिब, बाबूलाल, गुलफाम, मौसिम, श्याम, शिवकुमार, प्रेम कुमार, देवीराम और कल्लूराम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी सट्टे के खेल में शामिल थे और मौके से कैश के साथ सट्टे के उपकरण भी मिले हैं।