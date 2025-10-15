गंगापुर में चल रहा था सट्टे का अड्डा, बारादरी पुलिस ने मारी रेड, नौ गिरफ्तार, सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू साथी समेत फिर फरार

बरेली। शहर में सट्टे के धंधे पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। मंगलवार देर रात बारादरी पुलिस ने गंगापुर इलाके में किराये के मकान में चल रहे सट्टे के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से नौ लोगों को गिरफ्तार कर 15,910 रुपये नगद, सट्टा पैड, कैलकुलेटर, स्केल और चौकियां बरामद कीं। वहीं इस धंधे को चलाने वाले दो शातिर सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू और अर्जुन उर्फ पोपी मौके से फरार हो गए।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय को मुखबिर से खबर मिली कि गंगापुर की एक गली में किराये के मकान में अंदर से बंद कमरों में सट्टे का खेल चल रहा है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दबिश दी तो अंदर बैठे लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शाकिब, बाबूलाल, गुलफाम, मौसिम, श्याम, शिवकुमार, प्रेम कुमार, देवीराम और कल्लूराम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी सट्टे के खेल में शामिल थे और मौके से कैश के साथ सट्टे के उपकरण भी मिले हैं।
पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मकान जगमोहन उर्फ तन्नू ने खास तौर पर सट्टा खेलने के लिए किराए पर लिया था। तन्नू और अर्जुन रोज शाम से लेकर रात तक यहां सट्टा खिलवाते थे। पुलिस के मुताबिक, तन्नू हर घंटे अपने गुर्गे अर्जुन के जरिए पैसे निकलवा लेता था ताकि छापे की स्थिति में ज्यादा रकम हाथ न लगे। पुलिस जांच में सामने आया कि फरार सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू के खिलाफ हत्या, गैंगस्टर, जुआ और आबकारी अधिनियम समेत 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसका साथी अर्जुन उर्फ पोपी भी कई बार जेल जा चुका है।
पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। छापेमारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अखिलेश उपाध्याय, योगेश लोहकना, हेड कांस्टेबल आशीष प्रताप सिंह, बलवेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार, हरेन्द्र सिंह, देवेंद्र सिंह, सतपाल सिंह और जय कुमार शामिल रहे। थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडेय ने बताया कि शहर में सट्टा और जुआ खेलने वालों पर लगातार कार्रवाई चल रही है। गंगापुर में पकड़ा गया यह गैंग काफी समय से सक्रिय था। फरार सट्टा माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
बरेली
उत्तर प्रदेश
