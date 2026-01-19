किस्त का खूनी हिसाब, एडवोकेट के लॉ-स्टूडेंट भाई की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, क्षेत्र में दहशत

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में योगेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई, वहीं गांव में आक्रोश भड़क उठा। सूचना मिलते ही सीओ संदीप सिंह भारी पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ग्रामीणों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए गए। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।