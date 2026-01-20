जमीन कब्जे के सौदे में फंसा रिश्वतखोर लेखपाल, एंटी करप्शन ने रंगेहाथ दबोचा, विभाग में मचा हड़कंप

पीड़ित ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम जखोरा जौहरपुर ने बताया कि वर्ष 2005 में उसे आबादी का प्लॉट आवंटित हुआ था। लंबे समय से उस पर कब्जा दिलाने के लिए वह लेखपाल के चक्कर काट रहा था। इसी दौरान लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा ने साफ शब्दों में 5 हजार रुपये की मांग कर दी। परेशान होकर ओमप्रकाश ने एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की। शिकायत मिलते ही डीजीपी लखनऊ के सख्त निर्देश पर इंस्पेक्टर इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने गोपनीय जांच की और ट्रैप की योजना बनाई। पूरी रणनीति के तहत आरोपी को रिश्वत लेते वक्त रंगेहाथ पकड़ लिया गया।