जमीन कब्जे के सौदे में फंसा रिश्वतखोर लेखपाल, एंटी करप्शन ने रंगेहाथ दबोचा, विभाग में मचा हड़कंप

आरोपी लेखपाल
बरेली। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एंटी करप्शन टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बदायूं जिले में तैनात राजस्व लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया। इस सनसनीखेज कार्रवाई से तहसील और राजस्व विभाग में खलबली मच गई है।
मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार दोपहर करीब 1:10 बजे एंटी करप्शन बरेली यूनिट ने सटीक जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी गौशाला के बाहर की गई, जहां लेखपाल रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। जैसे ही आरोपी ने पैसे हाथ में लिए, पहले से तैनात टीम ने उसे मौके पर ही धर लिया।
पीड़ित ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम जखोरा जौहरपुर ने बताया कि वर्ष 2005 में उसे आबादी का प्लॉट आवंटित हुआ था। लंबे समय से उस पर कब्जा दिलाने के लिए वह लेखपाल के चक्कर काट रहा था। इसी दौरान लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा ने साफ शब्दों में 5 हजार रुपये की मांग कर दी। परेशान होकर ओमप्रकाश ने एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की। शिकायत मिलते ही डीजीपी लखनऊ के सख्त निर्देश पर इंस्पेक्टर इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम ने गोपनीय जांच की और ट्रैप की योजना बनाई। पूरी रणनीति के तहत आरोपी को रिश्वत लेते वक्त रंगेहाथ पकड़ लिया गया।
गिरफ्तार लेखपाल सतीश चंद्र शर्मा तहसील बिसौली में तैनात था और इस्लामनगर क्षेत्र के नूरपुर पिनौनी का निवासी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी की कार्यशैली को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आ चुकी थीं, लेकिन अब पहली बार वह कानून के शिकंजे में आया है। एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन बदायूं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
