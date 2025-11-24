धन क्रय केंद्र पर चल रहा था रिश्वतखोरी का धंधा, 10 हजार की रिश्वत लेते मार्केटिंग इंस्पेक्टर साथी समेत रंगे हाथ गिरफ्तार

बरेली। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करते हुए एंटी करप्शन बरेली मंडल की टीम ने सोमवार को बहेड़ी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने धान क्रय केंद्र, कृषि उत्पादन मंडी समिति बहेड़ी में विपणन निरीक्षक मनीष कुमार दुबे को एक प्राइवेट व्यक्ति अतुल गंगवार के साथ 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही विभागीय गलियारों में हड़कंप मच गया।
शिकायतकर्ता बहेड़ी के मलकपुर निवासी सुनील कुमार ने एंटी करप्शन कार्यालय से शिकायत की थी कि सरकारी धान क्रय केंद्र पर वजन व खरीद प्रक्रिया के नाम पर विपणन निरीक्षक मनीष दुबे और उसका साथी अतुल गंगवार प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 हजार रुपये की अवैध मांग कर रहे हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए टीम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने तत्काल कार्रवाई की योजना तैयार की और सोमवार दोपहर धान क्रय केंद्र परिसर में जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के दौरान टीम द्वारा बरामद की गई रिश्वत की राशि को सबूत के तौर पर कब्जे में लिया गया। दोनों आरोपियों को मौके से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत थाना देवरनिया में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। टीम प्रभारी जितेंद्र का कहना है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एंटी करप्शन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के किसानों और जनता में राहत की भावना है। संगठन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अवैध धन की मांग की जाती है तो तुरंत इसकी सूचना दें।
