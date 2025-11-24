धन क्रय केंद्र पर चल रहा था रिश्वतखोरी का धंधा, 10 हजार की रिश्वत लेते मार्केटिंग इंस्पेक्टर साथी समेत रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायतकर्ता बहेड़ी के मलकपुर निवासी सुनील कुमार ने एंटी करप्शन कार्यालय से शिकायत की थी कि सरकारी धान क्रय केंद्र पर वजन व खरीद प्रक्रिया के नाम पर विपणन निरीक्षक मनीष दुबे और उसका साथी अतुल गंगवार प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 हजार रुपये की अवैध मांग कर रहे हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए टीम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने तत्काल कार्रवाई की योजना तैयार की और सोमवार दोपहर धान क्रय केंद्र परिसर में जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।