डेथ प्वाइंट पर पुल, लखनऊ-शाहजहांपुर-बरेली से बदायूं होकर आगरा सफर होगा फास्ट ट्रैक, रामगंगा पर बनेगा 140 करोड़ का सेतु

लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता केके सिंह ने बताया कि सेतु के पुनर्निर्माण और विस्तार को लेकर तैयार किए गए एस्टीमेट पर वित्तीय समिति ने चरणबद्ध तरीके से परीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों से आपत्तियों का निस्तारण कराया। सभी बिंदुओं पर संतोषजनक स्पष्टीकरण के बाद अब परियोजना को अंतिम मंजूरी मिल गई है। पुल के पूरा होने से बदायूं, बरेली और लखनऊ के बीच आवागमन पहले से अधिक सुगम और तेज होगा। यात्रियों का समय बचेगा और क्षेत्रीय आवागमन को मजबूती मिलेगी। नई तकनीक के प्रयोग से सेतु का निर्माण तेजी से किए जाने की योजना है और इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।