चौकी चौराहे पर कैंटर ने मारी दो स्कूटी सवार युवकों को टक्कर, 20 मीटर तक फंसकर घिसटती चली गई, जाने क्या हुआ

बरेली। शहर के चौकी चौराहे पर रविवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूटी को अपनी चपेट में लेकर काफी दूर तक घसीट दिया। हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए, लेकिन गनीमत रही कि स्कूटी सवार दोनों युवकों की जान बाल-बाल बच गई।