मनौना धाम दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, कैंसर पीड़ित बच्ची की मौत, चार घायल

आंध्र प्रदेश के कडपा जिले से आई एक परिवार की आस्था यात्रा बरेली में दर्दनाक हादसे में बदल गई। नौ साल की जिस बच्ची की जान बचाने के लिए परिवार हवाई जहाज से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मनौना धाम पहुंचा था, उसी बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके पिता, चाचा समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं।