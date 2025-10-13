मनौना धाम दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, कैंसर पीड़ित बच्ची की मौत, चार घायल

बरेली। आंध्र प्रदेश के कडपा जिले से आई एक परिवार की आस्था यात्रा बरेली में दर्दनाक हादसे में बदल गई। नौ साल की जिस बच्ची की जान बचाने के लिए परिवार हवाई जहाज से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर मनौना धाम पहुंचा था, उसी बच्ची की सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके पिता, चाचा समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं।
जानकारी के अनुसार, कडपा निवासी श्रीहरि अपनी नौ वर्षीय बेटी हर्षा, छोटे भाई जगदीश, और दूसरी बेटी ऋषिका के साथ रविवार को आंध्र प्रदेश से फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे थे। वहां से कार बुक कर सोमवार तड़के आंवला स्थित मनौना धाम पहुंचे। परिवार को किसी ने बताया था कि यहां के महंत के जल पिलाने और दर्शन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है।
सुबह दर्शन के बाद परिवार कार से दिल्ली लौट रहा था। तभी रामनगर मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हर्षा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्रीहरि, जगदीश, ऋषिका और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से श्रीहरि को हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
