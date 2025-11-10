सोबती बिल्डर समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज मकान के नाम पर 8.32 लाख हड़पने, जातिसूचक शब्दों से धमकी देने का आरोप

सोबती बिल्डर (चरनपाल सिंह)
बरेली। शहर के चर्चित बिल्डर चरनपाल सिंह सोबती और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। बारादरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकी और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिहारीपुर निवासी आकाश पुष्कर ने बताया कि करीब 20 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी डॉ. सुषमा गौड़ियाल के नाम से शहर के गोल्डन ग्रीन पार्क में सोबती बिल्डर्स से मकान खरीदने का सौदा किया था। इस दौरान उन्होंने 8 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान सोबती ग्रुप के कर्मचारियों को किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें भुगतान की पक्की रसीद देने के बजाय कच्चा कागज दिया गया। जब उन्होंने असली रसीद मांगी तो उन्हें बताया गया कि “यह आयकर से बचने के लिए किया जाता है।”
आकाश पुष्कर के अनुसार, कई वर्षों बाद जब उनकी मुलाकात चरनपाल सोबती से हुई तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि आपके सिर्फ 50 हजार रुपये जमा हैं।
इसके बाद पीड़ित ने कानूनी लड़ाई शुरू की, तब सोबती ने पूरी रकम लेने की बात स्वीकार की। मगर मकान देने के नाम पर उनसे पहले 18 लाख और बाद में 54 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई।
पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने विरोध किया तो सोबती, उनकी फर्म की प्रबंधक अंजू रंधावा, अनूप कुमार पांडेय, कर्मचारी सुदर्शन और कुछ अन्य लोगों ने गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जान से मारने की धमकी दी।
आकाश पुष्कर ने कहा कि “मेरे और परिवार के साथ कुछ भी होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।”
सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले भी इसी तरह के विवाद और शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की साक्ष्य आधारित जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग