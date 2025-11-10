Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सोबती बिल्डर समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज मकान के नाम पर 8.32 लाख हड़पने, जातिसूचक शब्दों से धमकी देने का आरोप

शहर के चर्चित बिल्डर चरनपाल सिंह सोबती और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। बारादरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकी और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 10, 2025

सोबती बिल्डर (चरनपाल सिंह)

बरेली। शहर के चर्चित बिल्डर चरनपाल सिंह सोबती और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। बारादरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी, धमकी और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गोल्डन ग्रीन पार्क में मकान खरीदने का था सौदा

बिहारीपुर निवासी आकाश पुष्कर ने बताया कि करीब 20 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी डॉ. सुषमा गौड़ियाल के नाम से शहर के गोल्डन ग्रीन पार्क में सोबती बिल्डर्स से मकान खरीदने का सौदा किया था। इस दौरान उन्होंने 8 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान सोबती ग्रुप के कर्मचारियों को किया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें भुगतान की पक्की रसीद देने के बजाय कच्चा कागज दिया गया। जब उन्होंने असली रसीद मांगी तो उन्हें बताया गया कि “यह आयकर से बचने के लिए किया जाता है।”

बिल्डर ने बाद में रकम से मुकरा, फिर मांगे लाखों रुपये

आकाश पुष्कर के अनुसार, कई वर्षों बाद जब उनकी मुलाकात चरनपाल सोबती से हुई तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि आपके सिर्फ 50 हजार रुपये जमा हैं।
इसके बाद पीड़ित ने कानूनी लड़ाई शुरू की, तब सोबती ने पूरी रकम लेने की बात स्वीकार की। मगर मकान देने के नाम पर उनसे पहले 18 लाख और बाद में 54 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई।

गाली-गलौज और धमकी का भी आरोप

पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने विरोध किया तो सोबती, उनकी फर्म की प्रबंधक अंजू रंधावा, अनूप कुमार पांडेय, कर्मचारी सुदर्शन और कुछ अन्य लोगों ने गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और जान से मारने की धमकी दी।
आकाश पुष्कर ने कहा कि “मेरे और परिवार के साथ कुछ भी होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी।”

पुलिस ने शुरू की जांच, स्थल का किया निरीक्षण

सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के निर्देश पर बारादरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले भी इसी तरह के विवाद और शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की साक्ष्य आधारित जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 08:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सोबती बिल्डर समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज मकान के नाम पर 8.32 लाख हड़पने, जातिसूचक शब्दों से धमकी देने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डीएम की मेहनत रंग लाई, सीएम डैशबोर्ड में बरेली की धमक, विकास में तीसरे, पारदर्शिता में अव्वल

बरेली

बेदी इंटरनेशनल स्कूल : पास छात्र को बता दिया फेल, ऐसे उजागर हुई प्रबंधन की लापरवाही

बरेली

इज्जतनगर में बीडीए की बुलडोजर स्ट्राइक, 12 बीघा की अवैध कॉलोनी मटियामेट, चेतावनी से बिल्डरों में खौफ!

बरेली

यूपी के इस जिले में आरटीओ की डबल डेकर पर बड़ी कार्रवाई, 497 बसों पर गिरी गाज,

बरेली

सेमीखेड़ा चीनी मिल में हवन पूजन के साथ पेराई सत्र का शुभारम्भ, डीएम ने किसानों को शाल उढ़ाकर किया सम्मानित, हर सप्ताह होगा भुगतान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.