सोबती बिल्डर समेत चार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज मकान के नाम पर 8.32 लाख हड़पने, जातिसूचक शब्दों से धमकी देने का आरोप

बिहारीपुर निवासी आकाश पुष्कर ने बताया कि करीब 20 साल पहले उन्होंने अपनी पत्नी डॉ. सुषमा गौड़ियाल के नाम से शहर के गोल्डन ग्रीन पार्क में सोबती बिल्डर्स से मकान खरीदने का सौदा किया था। इस दौरान उन्होंने 8 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान सोबती ग्रुप के कर्मचारियों को किया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें भुगतान की पक्की रसीद देने के बजाय कच्चा कागज दिया गया। जब उन्होंने असली रसीद मांगी तो उन्हें बताया गया कि “यह आयकर से बचने के लिए किया जाता है।”