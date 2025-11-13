घर में चल रही थी सिगरेट की फैक्ट्री, नकली गोल्ड फ्लैक और गोदाम गरम के साथ युवक गिरफ्तार, ऐसे हुआ था खुलासा

बरेली। शहर में नकली सिगरेट के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। नामी ब्रांड गोल्ड फ्लैक के नकली रेपर लगाकर असली के नाम पर सिगरेट बेचने वाले युवक को बारादरी पुलिस ने पकड़ लिया। मौके से सात कार्टून नकली सिगरेट बरामद की गई हैं।
सैंट फ्रांसिस स्कूल के पास एकता नगर निवासी सचिन भारद्वाज, जो गगन गुटखा और गोल्ड फ्लैक सिगरेट के बरेली में फ्रेंचाइजी व डीलर हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कोई व्यक्ति उनकी कंपनी के नाम से नकली सिगरेट बेच रहा है। जांच में पता चला कि सीबीगंज के खड़ऊआ निवासी देवमूर्ति साहू पुत्र पोथीराम साहू इस गोरखधंधे में लिप्त है।
सचिन के मुताबिक, देवमूर्ति अपने घर पर गोल्ड फ्लैक जैसी हूबहू पैकिंग वाले नकली रेपर तैयार करता था और उन्हें असली बताकर बाजार में बेचता था। गुरुवार को खबर मिली कि वह शहदाना इलाके में माल सप्लाई करने पहुंचा है। इस पर सचिन अपने मुनीम अर्जुन के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को मस्जिद के पास रंगे हाथ पकड़ लिया।
देवमूर्ति के पास से सात कार्टून नकली सिगरेट बरामद हुईं, जिनमें गोल्ड फ्लैक, गोदाम गरम, माउंड स्ट्राबेरी, रसियन माया, कैम्पन कोको, स्पेशल गोल्ड और एस्से लाइट जैसे ब्रांडों के पैकेट शामिल थे। सभी पैकेट पर नकली रेपर लगे थे, जिनका डिजाइन असली से बेहद मिलता-जुलता था। सचिन ने बताया कि नकली सिगरेट बाजार में बिकने से उनकी कंपनी की साख खराब हो रही थी और बिक्री पर भी असर पड़ रहा था। उन्होंने मामले की जानकारी पहले ही कंपनी को दी थी।
पुलिस ने आरोपी देवमूर्ति साहू को गिरफ्तार कर नकली सिगरेट के सातों कार्टून अपने कब्जे में ले लिए हैं। बारादरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
