घर में चल रही थी सिगरेट की फैक्ट्री, नकली गोल्ड फ्लैक और गोदाम गरम के साथ युवक गिरफ्तार, ऐसे हुआ था खुलासा

देवमूर्ति के पास से सात कार्टून नकली सिगरेट बरामद हुईं, जिनमें गोल्ड फ्लैक, गोदाम गरम, माउंड स्ट्राबेरी, रसियन माया, कैम्पन कोको, स्पेशल गोल्ड और एस्से लाइट जैसे ब्रांडों के पैकेट शामिल थे। सभी पैकेट पर नकली रेपर लगे थे, जिनका डिजाइन असली से बेहद मिलता-जुलता था। सचिन ने बताया कि नकली सिगरेट बाजार में बिकने से उनकी कंपनी की साख खराब हो रही थी और बिक्री पर भी असर पड़ रहा था। उन्होंने मामले की जानकारी पहले ही कंपनी को दी थी।