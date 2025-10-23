Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

कोल्डड्रिंक व्यापारी से ठगी… फर्जी चेक थमाकर 900 पेटी कैम्पा उतरवाई, माल उतरवा कर भागे ठग, जाने मामला

फतेहगंज पश्चिमी के व्यापारी के साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शातिर ठग ने खुद को फरीदपुर में दुकान और मोहनपुर ठिरिया में गोदाम का मालिक बताकर 900 पेटी कैम्पा कोल्डड्रिंक का ऑर्डर दिया। व्यापारी ने भरोसे में आकर पूरा माल पहुंचा दिया, लेकिन बदले में एक फर्जी चेक मिला।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 23, 2025

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी के व्यापारी के साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शातिर ठग ने खुद को फरीदपुर में दुकान और मोहनपुर ठिरिया में गोदाम का मालिक बताकर 900 पेटी कैम्पा कोल्डड्रिंक का ऑर्डर दिया। व्यापारी ने भरोसे में आकर पूरा माल पहुंचा दिया, लेकिन बदले में एक फर्जी चेक मिला।

फतेहगंज पश्चिमी निवासी सुनील गुप्ता, जो श्री खाटू श्याम जी ट्रेडर्स एजेंसी चलाते हैं, ने बताया कि 6 सितंबर की रात उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को फरीदपुर कोतवाली के सामने दुकान और मोहनपुर ठिरिया में गोदाम का मालिक बताया। उसने 900 पेटी कैम्पा कोल्डड्रिंक का ऑर्डर दिया और कहा कि माल पहुंचाने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

सुनील गुप्ता उसी रात करीब साढ़े आठ बजे 400 पेटी कैम्पा लेकर बताए गए पते पर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां गगन अरोरा नाम का व्यक्ति पहुंचा और खुद को वही ग्राहक बताया। उसने 400 पेटी माल उतरवाया और 500 पेटी और मंगाने को कहा। भरोसे में आकर व्यापारी दोबारा माल लेकर पहुंचा। बताया जाता है कि 500 पेटियों में से 300 पेटी उसी गोदाम पर और बाकी 200 पेटी फरीदपुर कोतवाली के सामने उसकी कथित दुकान पर उतरवा दी गईं। जब व्यापारी ने भुगतान मांगा तो गगन अरोरा ने पंजाब नेशनल बैंक का चेक थमा दिया। बैंक में चेक लगाने पर पता चला कि चेक किसी और व्यक्ति का है।

पीड़ित के अनुसार, जब उसने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपी का फोन बंद मिला। बाद में जब वह गोदाम और दुकान पर पहुंचे तो पता चला कि यह लोग एक संगठित गिरोह चलाते हैं, जो लोगों को इस तरह ठगकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं। व्यापारी ने जब पैसे मांगे तो उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया गया। सुनील गुप्ता ने फरीदपुर और कैंट थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत की, एसएसपी के आदेश के बाद कैंट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 04:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / कोल्डड्रिंक व्यापारी से ठगी… फर्जी चेक थमाकर 900 पेटी कैम्पा उतरवाई, माल उतरवा कर भागे ठग, जाने मामला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा के ‘प्रबल इंजन’ पर संजय निषाद का वार — बोले, इंजन सही होता तो लोग क्यों उतरते!

बरेली

भरोसे पर डाका… सफाई के बहाने रिटायर्ड बैंक अफसर के घर से 15 लाख के जेवर और नकदी लेकर फरार हुआ नौकरानी का बेटा

बरेली

पति की घिनौनी हरकत… मुकदमा वापस न लेने पर पत्नी की अश्लील वीडियो वायरल, जाने फिर क्या हुआ

बरेली

निगम में भ्रष्टाचार: गरीबों का फूड कोर्ट बना अमीरों के लूट का अड्डा! तीन करोड़ डकारे, फिर ढहा दिया स्मार्ट सिटी का सपना

बरेली

प्रेमी से तंग आकर दिल्ली की युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए ये आरोप

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.