कोल्डड्रिंक व्यापारी से ठगी… फर्जी चेक थमाकर 900 पेटी कैम्पा उतरवाई, माल उतरवा कर भागे ठग, जाने मामला

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी के व्यापारी के साथ ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। शातिर ठग ने खुद को फरीदपुर में दुकान और मोहनपुर ठिरिया में गोदाम का मालिक बताकर 900 पेटी कैम्पा कोल्डड्रिंक का ऑर्डर दिया। व्यापारी ने भरोसे में आकर पूरा माल पहुंचा दिया, लेकिन बदले में एक फर्जी चेक मिला।
फतेहगंज पश्चिमी निवासी सुनील गुप्ता, जो श्री खाटू श्याम जी ट्रेडर्स एजेंसी चलाते हैं, ने बताया कि 6 सितंबर की रात उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को फरीदपुर कोतवाली के सामने दुकान और मोहनपुर ठिरिया में गोदाम का मालिक बताया। उसने 900 पेटी कैम्पा कोल्डड्रिंक का ऑर्डर दिया और कहा कि माल पहुंचाने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
सुनील गुप्ता उसी रात करीब साढ़े आठ बजे 400 पेटी कैम्पा लेकर बताए गए पते पर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां गगन अरोरा नाम का व्यक्ति पहुंचा और खुद को वही ग्राहक बताया। उसने 400 पेटी माल उतरवाया और 500 पेटी और मंगाने को कहा। भरोसे में आकर व्यापारी दोबारा माल लेकर पहुंचा। बताया जाता है कि 500 पेटियों में से 300 पेटी उसी गोदाम पर और बाकी 200 पेटी फरीदपुर कोतवाली के सामने उसकी कथित दुकान पर उतरवा दी गईं। जब व्यापारी ने भुगतान मांगा तो गगन अरोरा ने पंजाब नेशनल बैंक का चेक थमा दिया। बैंक में चेक लगाने पर पता चला कि चेक किसी और व्यक्ति का है।
पीड़ित के अनुसार, जब उसने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो आरोपी का फोन बंद मिला। बाद में जब वह गोदाम और दुकान पर पहुंचे तो पता चला कि यह लोग एक संगठित गिरोह चलाते हैं, जो लोगों को इस तरह ठगकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं। व्यापारी ने जब पैसे मांगे तो उन्हें गाली-गलौज कर भगा दिया गया। सुनील गुप्ता ने फरीदपुर और कैंट थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत की, एसएसपी के आदेश के बाद कैंट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग