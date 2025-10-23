कोल्डड्रिंक व्यापारी से ठगी… फर्जी चेक थमाकर 900 पेटी कैम्पा उतरवाई, माल उतरवा कर भागे ठग, जाने मामला

सुनील गुप्ता उसी रात करीब साढ़े आठ बजे 400 पेटी कैम्पा लेकर बताए गए पते पर पहुंचे। कुछ देर बाद वहां गगन अरोरा नाम का व्यक्ति पहुंचा और खुद को वही ग्राहक बताया। उसने 400 पेटी माल उतरवाया और 500 पेटी और मंगाने को कहा। भरोसे में आकर व्यापारी दोबारा माल लेकर पहुंचा। बताया जाता है कि 500 पेटियों में से 300 पेटी उसी गोदाम पर और बाकी 200 पेटी फरीदपुर कोतवाली के सामने उसकी कथित दुकान पर उतरवा दी गईं। जब व्यापारी ने भुगतान मांगा तो गगन अरोरा ने पंजाब नेशनल बैंक का चेक थमा दिया। बैंक में चेक लगाने पर पता चला कि चेक किसी और व्यक्ति का है।