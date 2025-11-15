पीलीभीत पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई डोडा छिलका की खेप, फरीदपुर के दो तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ में कही ये बात

बरेली। पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके में डोडा छिलका की बड़ी खेप पहुंचने से पहले ही बारादरी पुलिस ने तस्करों पर करारी चोट मार दी। शनिवार को मुखबिर की सटीक सूचना पर दिव्यानी लान के पास दबिश देकर पुलिस ने दो युवकों को बाइक सहित दबोच लिया। तलाशी में 20.80 किलो डोडा छिलका बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेज दिया गया है।
सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि फरीदपुर क्षेत्र के दो युवक भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर पीलीभीत की ओर जाने वाले हैं। इस पर बारादरी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दिव्यानी लान के पास से संदिग्ध बाइक को रोक लिया। बाइक सवार युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों की पैंट, जैकेट और बैग की तलाशी ली गई, जिसमें बोरे में भरा डोडा छिलका मिला।
गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में अपना नाम तुमडिया निवासी वीरपाल और गोविंदापुर निवासी वीरेंद्र बताया। वीरपाल ने स्वीकार किया कि उसने यह डोडा छिलका बदायूं क्षेत्र के किसानों से खरीदकर इकट्ठा किया था। योजनाबद्ध तरीके से दोनों इसे पीलीभीत के बरखेड़ा इलाके में सप्लाई करने जा रहे थे, जहां अधिक दाम मिलने की उम्मीद थी। पुलिस के अनुसार, दोनों काफी समय से तस्करी में सक्रिय थे और इलाके में छोटे-छोटे तस्करों के जरिए नेटवर्क चला रहे थे।
पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ, बाइक और मोबाइल फोन कब्जे में लेकर दोनों के खिलाफ बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि बरामदगी के बाद पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम की इस कार्रवाई की चर्चा पूरे इलाके में जोरों पर है, क्योंकि यह पिछले कुछ महीनों में डोडा छिलका की सबसे बड़ी पकड़ी गई खेपों में से एक मानी जा रही है।
