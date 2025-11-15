पीलीभीत पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई डोडा छिलका की खेप, फरीदपुर के दो तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ में कही ये बात

सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि फरीदपुर क्षेत्र के दो युवक भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर पीलीभीत की ओर जाने वाले हैं। इस पर बारादरी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दिव्यानी लान के पास से संदिग्ध बाइक को रोक लिया। बाइक सवार युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को मौके पर ही पकड़ लिया। दोनों की पैंट, जैकेट और बैग की तलाशी ली गई, जिसमें बोरे में भरा डोडा छिलका मिला।