मिशन 2027 लिख फेसबुक पर खुद को ‘जननायक’ बताने वाला सिपाही निलंबित, एसएसपी ने बैठाई जांच

बरेली। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मोहम्मद आकिब की फेसबुक हरकतों ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आकिब ने फेसबुक पर “सर आकिब पाशा” नाम की आईडी बनाकर खुद को जननायक, समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक बताना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी कई तस्वीरें और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।