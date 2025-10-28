मिशन 2027 लिख फेसबुक पर खुद को ‘जननायक’ बताने वाला सिपाही निलंबित, एसएसपी ने बैठाई जांच

बरेली। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मोहम्मद आकिब की फेसबुक हरकतों ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आकिब ने फेसबुक पर “सर आकिब पाशा” नाम की आईडी बनाकर खुद को जननायक, समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक बताना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी कई तस्वीरें और आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई।
पोस्ट और तस्वीरों के वायरल होने के बाद एसएसपी अनुराग आर्य ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आकिब को उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 का उल्लंघन करते हुए तत्काल निलंबित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि सिपाही की हरकतों से पुलिस की छवि धूमिल हुई और आम जनता में पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंची। विभाग ने साफ कर दिया है कि अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
