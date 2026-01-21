पिटाई से घायल दलित युवक की मौत, परिजनों का हंगामा, पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर शव रखकर लगाया जाम

घटना 14 जनवरी की है। डोहरा निवासी राहुल सागर के पिता पप्पू ने बिथरी चैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें छुट्टी दिलाने के लिए उन्होंने बेटे राहुल को 30 हजार रुपये देकर अस्पताल भेजा था। इसके बाद राहुल अपने साथी सचिव और लालू के साथ कांशीराम कॉलोनी निवासी भीमा से उधार दिए 20 हजार रुपये मांगने गया। आरोप है कि वहां भीमा अपने साथियों लक्की लभेड़ा, आकाश ठाकुर और अन्य के साथ मौजूद था। रुपये मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर राहुल और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 30 हजार रुपये और मोबाइल फोन भी गिर गए।