21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

पिटाई से घायल दलित युवक की मौत, परिजनों का हंगामा, पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर शव रखकर लगाया जाम

बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पिटाई से गंभीर रूप से घायल अनुसूचित जाति के युवक राहुल सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को परिजन पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर पहुंचे और शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 21, 2026

पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा करते मृतक के परिजन व मृतक राहुल का फाइल फोटो

बरेली। बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में पिटाई से गंभीर रूप से घायल अनुसूचित जाति के युवक राहुल सागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। बुधवार को परिजन पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर पहुंचे और शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

मृतक की पत्नी और परिवार की महिलाएं सड़क पर बैठकर रोती-बिलखती रहीं। परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने पर परिजन शांत हुए और शव लेकर घर चले गए।

14 जनवरी की है घटना

घटना 14 जनवरी की है। डोहरा निवासी राहुल सागर के पिता पप्पू ने बिथरी चैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें छुट्टी दिलाने के लिए उन्होंने बेटे राहुल को 30 हजार रुपये देकर अस्पताल भेजा था। इसके बाद राहुल अपने साथी सचिव और लालू के साथ कांशीराम कॉलोनी निवासी भीमा से उधार दिए 20 हजार रुपये मांगने गया। आरोप है कि वहां भीमा अपने साथियों लक्की लभेड़ा, आकाश ठाकुर और अन्य के साथ मौजूद था। रुपये मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर राहुल और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 30 हजार रुपये और मोबाइल फोन भी गिर गए।

इलाज के दौरान तोड़ा दम

घायल राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के बाद परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन किया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

परिजनों का आरोप है कि जब राहुल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय परिवार पर समझौते का दबाव बनाया। इससे नाराज होकर परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने बताया कि राहुल मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके तीन छोटे बच्चे हैं और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

हत्या की धारा में तरमीम

बिथरी चैनपुर थाने के इंस्पेक्टर सीपी शुक्ला ने बताया कि मामले को हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 07:17 pm

Published on:

21 Jan 2026 04:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / पिटाई से घायल दलित युवक की मौत, परिजनों का हंगामा, पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर शव रखकर लगाया जाम

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डिप्टी सीएम हादसे के बाद नगर निगम पर गिरी गाज, 11 कर्मचारियों से जवाब-तलब, अब होगी ये कार्रवाई

बरेली

बरेली की रहबर मीट फैक्ट्री में अचानक पड़ा छापा, कई गाड़ियों से पहुंची टीम, एक्शन से मची भगदड़, जानें फिर क्या हुआ…

बरेली

बरेली में इंस्पेक्टर समेत दो लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस की सतर्कता से बची जान

बरेली

यूपी के इस जिले में विवाहिता की जहर देकर हत्या करने वाले पति समेत तीन पर मुकदमा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बरेली

बरेली की विमको माचिस फैक्ट्री समेत दस प्रॉपर्टी सील, 11.53 लाख की मौके पर ही वसूली, 1.30 करोड़ बकाया

क्राइम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.