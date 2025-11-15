सगाई से एक दिन पहले प्रेमी के साथ फरार हुई युवती, ढाई लाख रुपये और जेवर भी समेट ले गए दोनों, पिता ने लगाया यह आरोप

बरेली। कैंट क्षेत्र में सगाई से ठीक एक दिन पहले युवती के प्रेमी संग फरार होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवती घर से जाते समय ढाई लाख रुपये नकद और सोने के जेवर भी साथ ले गई। पीड़ित पिता की तहरीर पर कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैंट निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 27 वर्षीय बेटी शुक्रवार को यह कहकर निकली थी कि वह पीएफ का पैसा निकालने बैंक जा रही है। रास्ते में प्रेमनगर निवासी युवक प्रशांत उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों के अनुसार 16 नवंबर को युवती की सगाई होने वाली थी और इसी कारण घर में 2.50 लाख रुपये रखे थे। इसके अलावा एक सोने की चेन और सोने की बाली भी थीं, जिन्हें युवती घर से निकलते समय अपने साथ ले गई।
परिजनों का कहना है कि घटना की जानकारी होते ही वे प्रशांत के घर पहुंचे, जहां युवक के घरवालों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए मारपीट कर दी। परिवार का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी।
पीड़ित पिता ने यह भी आशंका जताई कि प्रशांत शराब और जुए का आदी है, इसलिए उसे डर है कि वह उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी न कर दे। शिकायत के आधार पर कैंट पुलिस ने प्रशांत और युवती की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है और दोनों को जल्द बरामद करने के प्रयास जारी हैं।
