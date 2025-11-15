सगाई से एक दिन पहले प्रेमी के साथ फरार हुई युवती, ढाई लाख रुपये और जेवर भी समेट ले गए दोनों, पिता ने लगाया यह आरोप

कैंट निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी 27 वर्षीय बेटी शुक्रवार को यह कहकर निकली थी कि वह पीएफ का पैसा निकालने बैंक जा रही है। रास्ते में प्रेमनगर निवासी युवक प्रशांत उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों के अनुसार 16 नवंबर को युवती की सगाई होने वाली थी और इसी कारण घर में 2.50 लाख रुपये रखे थे। इसके अलावा एक सोने की चेन और सोने की बाली भी थीं, जिन्हें युवती घर से निकलते समय अपने साथ ले गई।