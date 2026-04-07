तहसील गेट पर चस्पा मौत का फरमान, लाल स्याही में लिखा ‘अल्लाह के वली का आदेश’, दफ्तर सील, कर्मचारियों के उड़े होश

पर्चे में लिखा था कि यह “अल्लाह के वली का आदेश” है और तहसीलदार कार्यालय को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उसमें यह भी चेतावनी दी गई थी कि “पूर्ण पृथ्वी छोड़कर कहीं चले जाओ” और जो भी व्यक्ति इस आदेश को पढ़ेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह की भाषा ने कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों को सन्न कर दिया।