बरेली से फर्रुखाबाद-कन्नौज का सफर होगा आसान, नई रेल लाइनों के सर्वे को मंजूरी, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बरेली। बरेली से फर्रुखाबाद और कन्नौज जाने वाले यात्रियों को फिलहाल सीधी ट्रेन सुविधा नहीं मिल पाती। इस कारण लोगों को मजबूरी में सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। सड़क से सफर करने में जहां ज्यादा समय लगता है, वहीं यात्रियों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यहां तक कि कानपुर तक रेल यात्रा भी आसान नहीं है, क्योंकि बरेली से कानपुर के लिए अभी केवल दो ही ट्रेनों का संचालन होता है।