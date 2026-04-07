हॉफ एनकाउंटर में ढेर हुआ ‘छिनैती गैंग’ का लुटेरा, दो पैरों में लगी गोली, मुठभेड़ में गिरफ्तार

मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सुभाषनगर पुलिस को सूचना मिली कि छिनैती की घटनाओं में शामिल एक बदमाश यामाहा FZ बाइक से करगैना क्षेत्र में फिर वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने फतेहपुर रोड इटौआ मोड़ पर घेराबंदी कर दी। खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, लेकिन बदमाश नहीं माना और दोबारा गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के दोनों पैरों में गोली लग गई और वह गिर पड़ा।