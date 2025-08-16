दुकान जा रही मासूम पर झपटा कुत्ता, हाथ से नोचा मांस, जिला अस्पताल में भर्ती, निगम पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों का झुंड हर समय घूमता रहता है और आए दिन किसी न किसी को काट लेता है। नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे पकड़ो अभियान को लोग सिर्फ दिखावा बता रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपये खर्च करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार बढ़ते हमलों से लोग दहशत में हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे घर से बाहर जाने में डर रहे हैं। लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके।