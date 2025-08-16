Patrika LogoSwitch to English

बरेली

दुकान जा रही मासूम पर झपटा कुत्ता, हाथ से नोचा मांस, जिला अस्पताल में भर्ती, निगम पर उठे सवाल

शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन इनके हमले से लोग घायल हो रहे हैं। शुक्रवार को किला क्षेत्र के मलूकपुर में आठ साल की बच्ची आयशा वैश्य पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्ची का हाथ बुरी तरह फट गया और शरीर पर गहरे घाव हो गए।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 16, 2025

बरेली। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन इनके हमले से लोग घायल हो रहे हैं। शुक्रवार को किला क्षेत्र के मलूकपुर में आठ साल की बच्ची आयशा वैश्य पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बच्ची का हाथ बुरी तरह फट गया और शरीर पर गहरे घाव हो गए।

परिजनों के मुताबिक आयशा घर से दुकान की ओर जा रही थी, तभी पीछे से एक आवारा कुत्ता झपटा और उसके हाथ को बुरी तरह नोच डाला। बच्ची की चीख सुनकर परिजन और मोहल्लेवासी मौके पर पहुंचे और उसे कुत्ते से छुड़ाया। गंभीर हालत में आयशा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

स्थानीय लोगों में दहशत, निगम पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों का झुंड हर समय घूमता रहता है और आए दिन किसी न किसी को काट लेता है। नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे पकड़ो अभियान को लोग सिर्फ दिखावा बता रहे हैं। उनका कहना है कि लाखों रुपये खर्च करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार बढ़ते हमलों से लोग दहशत में हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे घर से बाहर जाने में डर रहे हैं। लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके।

हर महीने तीन हजार से ज्यादा लोग बन रहे शिकार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बरेली में हर महीने तीन हजार से अधिक लोग कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में रोज़ाना करीब 400 मरीज एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचते हैं, जिनमें लगभग 100 नए मामले रोज सामने आते हैं। यानी औसतन हर दिन 100 लोग कुत्तों के काटने से घायल हो रहे हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दुकान जा रही मासूम पर झपटा कुत्ता, हाथ से नोचा मांस, जिला अस्पताल में भर्ती, निगम पर उठे सवाल

