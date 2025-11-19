यूपी के इस जिले में सूख चुकी नदी में फिर उमड़ी जीवनधारा, CM योगी की पहल पर 56 किमी में हुई पुनर्जीवित

बरेली। भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ठाकुर रोशन सिंह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की धरती शाहजहांपुर ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘एक जिला–एक नदी’ मिशन की ताकत और जनता के अभूतपूर्व सहयोग ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना वर्षों से कोई नहीं कर पा रहा था। 56 किलोमीटर तक सूखी पड़ी भैंसी नदी महज 20 दिनों में दोबारा जीवन से भर उठी। कभी खेतों की प्यास बुझाने और गांवों की खुशहाली की पहचान रही भैंसी नदी, अतिक्रमण, उपेक्षा और अवैध कब्जों के कारण लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, अब फिर से गांव-खेड़ों की नब्ज़ बन गई है।