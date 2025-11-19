Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूपी के इस जिले में सूख चुकी नदी में फिर उमड़ी जीवनधारा, CM योगी की पहल पर 56 किमी में हुई पुनर्जीवित

भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ठाकुर रोशन सिंह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की धरती शाहजहांपुर ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘एक जिला–एक नदी’ मिशन की ताकत और जनता के अभूतपूर्व सहयोग ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना वर्षों से कोई नहीं कर पा रहा था। 56 किलोमीटर तक सूखी पड़ी भैंसी नदी महज 20 दिनों में दोबारा जीवन से भर उठी।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 19, 2025

बरेली। भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ठाकुर रोशन सिंह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की धरती शाहजहांपुर ने एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘एक जिला–एक नदी’ मिशन की ताकत और जनता के अभूतपूर्व सहयोग ने वह कर दिखाया, जिसकी कल्पना वर्षों से कोई नहीं कर पा रहा था। 56 किलोमीटर तक सूखी पड़ी भैंसी नदी महज 20 दिनों में दोबारा जीवन से भर उठी। कभी खेतों की प्यास बुझाने और गांवों की खुशहाली की पहचान रही भैंसी नदी, अतिक्रमण, उपेक्षा और अवैध कब्जों के कारण लगभग मृत प्राय हो चुकी थी, अब फिर से गांव-खेड़ों की नब्ज़ बन गई है।

जनता व प्रशासन के संयुक्त सहयोग से 13 जून को पड़ी नदी पुनर्जीवन अभियान की नींव

योगी सरकार के आदेश पर 13 जून 2025 को पुवांया के पन्ना घाट से नदी पुनर्जीवन अभियान का शुभारंभ हुआ। जैसे ही जिला प्रशासन ने मशीनरी उतारी, अभियान जन आंदोलन में बदल गया। दो दर्जन से अधिक जेसीबी एक साथ मैदान में उतरीं। प्रत्येक मशीन को दो किलोमीटर की जिम्मेदारी दी गई।

पंचायत व डीएम की दैनिक मॉनिटरिंग ने कर असंभव को संभव बनाया

ग्राम पंचायतों, संगठनों और युवाओं ने सुबह से शाम तक नदी की ढलान साफ की। जो काम वर्षों से नहीं हुआ, वह 20 दिनों में निपट गया। शाहजहांपुर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने तहसील और पंचायत बार नदी की मॉनिटरिंग की। उन्होंने प्रतिदिन मौके पर स्थलीय निरीक्षण भी किया। उनकी मेहनत लगन और लोगों के प्रति विश्वास ने नदी को पुनर्जीवित कर दिया।

प्रकृति भी खुश हुई: पहली बारिश ने कर दिया चमत्कार

पुरानी पटरी साफ होते ही बारिश भी जैसे वरदान आयी। सूखी, फटी हुई जमीन पर अचानक चमकदार पानी की धारा दौड़ पड़ी। तालाब भरने लगे, खेतों में नमी लौटी और किसानों की आंखों में नई उम्मीद जग उठी। मृतप्राय नदी में फिर बहने लगा जीवन। प्रशासन और शाहजहांपुर के लोगों के मेहनत रंग लाई और नदी बहने लगी।

भैंसी बनीं शाहजहांपुर की पहचान, लोगों के गर्व का केंद्र

आज जब लोग भैंसी नदी का नाम लेते हैं, तो चेहरे पर गर्व की मुस्कान तैर जाती है। सालों की खोई पहचान वापस मिल गई। यह उपलब्धि सिर्फ एक प्रशासनिक जीत नहीं,यह एक मिसाल है कि यदि जनता और सरकार साथ खड़े हों, तो कोई भी सूखी धारा फिर जीवन बनकर लौट सकती है। भैंसी नदी अब शाहजहांपुर के भविष्य की धड़कन है। एक ऐसा संदेश, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि “संघर्ष, संकल्प और सामूहिक प्रयास से नदियों को भी पुनर्जीवन दे सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 11:32 am

Published on:

19 Nov 2025 11:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में सूख चुकी नदी में फिर उमड़ी जीवनधारा, CM योगी की पहल पर 56 किमी में हुई पुनर्जीवित

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मीट फैक्ट्रियों में ‘कश्मीरी घुसपैठ’, बरेली से संभल तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी, बिना सत्यापन 52 कश्मीरी गार्ड तैनात,13 गार्ड बाहर, 39 को नोटिस

बरेली

दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों का जहन्नुम का टिकट काटेगी मोदी सरकार, इस्लाम को लेकर मंत्री राठौर ने कही ये बड़ी बात

बरेली

कचहरी पर अधिवक्ता के साथ मारपीट, गाड़ी रोकने को लेकर हुआ विवाद, अधिवक्ताओं ने किया कोतवाली का घेराव

बरेली

सीबीगंज में फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर, कई कॉलोनाइजरों की अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जाने किस-किस पर हुई कार्रवाई

बरेली

दोस्त बना ठग… पिपरमिंट ऑयल कारोबार में मुनाफा दिखाकर हड़पे 1 करोड़ रुपये, जाने पूरा मामला

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.