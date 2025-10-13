मनौना धाम से लौटते परिवार की कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, नौ साल के बच्चे की मौत, चार घायल

बरेली। आंवला-शाहाबाद मार्ग पर सोमवार तड़के हुए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालु परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। मनौना धाम से दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नौ साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।