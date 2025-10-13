Patrika LogoSwitch to English

मनौना धाम से लौटते परिवार की कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, नौ साल के बच्चे की मौत, चार घायल

आंवला-शाहाबाद मार्ग पर सोमवार तड़के हुए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालु परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। मनौना धाम से दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी।

बरेली

Avanish Pandey

Oct 13, 2025

बरेली। आंवला-शाहाबाद मार्ग पर सोमवार तड़के हुए सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालु परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। मनौना धाम से दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नौ साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के रहने वाले श्री हरि अपने नौ वर्षीय बेटे हर्ष को लेकर परिवार सहित मनौना धाम पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि हर्ष कैंसर से पीड़ित था और परिवार उसके जल्द ठीक होने की मन्नत मांगने आया था। दर्शन के बाद सभी लोग सोमवार तड़के करीब पांच बजे दिल्ली लौट रहे थे।

इसी दौरान आंवला-शाहाबाद मार्ग पर संग्रामपुर और हरदासपुर के बीच सामने से आ रहे किसी तेज रफ्तार वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया।

हादसे में श्री हरि, उनके भाई जगदीश, आठ साल की बेटी श्वेता और कार चालक अरुण घायल हुए हैं। सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उधर, पुलिस ने फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / मनौना धाम से लौटते परिवार की कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, नौ साल के बच्चे की मौत, चार घायल

