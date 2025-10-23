भाईदूज मनाने ससुराल जा रहे किसान की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी, हाईवे तड़प-तड़पकर हुई मौत

शाहजहांपुर। भाईदूज के पावन अवसर पर अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाने के रास्ते में एक किसान की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया। कांट थाना क्षेत्र के गांव नगला जाजू के रहने वाले 35 वर्षीय रवि कुमार की गर्दन चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार रवि कुमार खेतीबाड़ी करते थे और गुरुवार दोपहर अपनी पत्नी मोनी के साथ लखीमपुर खीरी जिले के गांव शंकरपुर अपनी ससुराल की ओर जा रहे थे। दोनों लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेजबान होटल के ओवरब्रिज के पास हांडा कॉलोनी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक सड़क पर खेल रहे चाइनीज मांझे की धारा उनके गले में उलझ गई।
हेलमेट पहनने के बावजूद गर्दन में दो से तीन इंच तक कटने के कारण खून की धारा बहने लगी और रवि मौके पर ही तड़पने लगे। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। रोजा पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा देखकर राहगीर और सड़क पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। रवि कुमार की मौत से उनके परिवार पर अपूरणीय शोक छा गया है। पत्नी मोनी भी हादसे की भयावह स्थिति देख सहम गई और घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में चाइनीज मांझे के खतरों को लेकर लोगों में डर और चेतावनी भी पैदा कर दी है।
