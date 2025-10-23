भाईदूज मनाने ससुराल जा रहे किसान की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी, हाईवे तड़प-तड़पकर हुई मौत

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा देखकर राहगीर और सड़क पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। रवि कुमार की मौत से उनके परिवार पर अपूरणीय शोक छा गया है। पत्नी मोनी भी हादसे की भयावह स्थिति देख सहम गई और घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे ने इलाके में चाइनीज मांझे के खतरों को लेकर लोगों में डर और चेतावनी भी पैदा कर दी है।