यूपी के इस जिले में अवैध कॉलोनी पर फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर, 8 बीघा में फैली प्लॉटिंग ध्वस्त

बरेली। शहर में धड़ल्ले से पनप रही अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर बीडीए का बुलडोजर गरजा। शुक्रवार को इज्जतनगर क्षेत्र के ग्राम नगरिया कला में करीब 8 बीघा में बिना अनुमति विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि इरशाद अली द्वारा बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे थे। कॉलोनी बसाने की पूरी तैयारी थी। भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल और अंदरूनी रास्तों का काम भी तेजी से कराया जा रहा था। भोले-भाले लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर बेचने की योजना बनाई जा रही थी। इसी बीच बीडीए को शिकायत मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।
कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह और अवर अभियंता अजीत साहनी के नेतृत्व में पहुंची प्रवर्तन टीम ने बिना देर किए बुलडोजर चलवा दिया। देखते ही देखते बाउंड्रीवाल, चिन्हांकन और अन्य निर्माण मलबे में तब्दील हो गए। कार्रवाई के दौरान आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया।
बीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए की जाने वाली प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में न सिर्फ निर्माण गिराया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अवैध कॉलोनियां बसाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा।
