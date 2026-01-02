यूपी के इस जिले में अवैध कॉलोनी पर फिर गरजा बीडीए का बुलडोजर, 8 बीघा में फैली प्लॉटिंग ध्वस्त

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने बताया कि इरशाद अली द्वारा बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे थे। कॉलोनी बसाने की पूरी तैयारी थी। भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्रीवाल और अंदरूनी रास्तों का काम भी तेजी से कराया जा रहा था। भोले-भाले लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर बेचने की योजना बनाई जा रही थी। इसी बीच बीडीए को शिकायत मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।