केजीएमयू केस में हाई अलर्ट ऑपरेशन, लखनऊ से पीलीभीत तक कसा शिकंजा, निकाह कराने वाले काजी तक पहुंची जांच, रेजीडेंट डॉक्टर अब भी अंडरग्राउंड

पीलीभीत। यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के संगीन आरोपों में फरार चल रहे लखनऊ स्थित केजीएमयू के रेजीडेंट डॉक्टर की तलाश में अब कार्रवाई ने इंटर-डिस्ट्रिक्ट मोड पकड़ लिया है। लखनऊ की चौक कोतवाली पुलिस शनिवार को सीधे पीलीभीत पहुंची और आरोपी डॉक्टर के न्यूरिया कस्बे स्थित पैतृक घर पर छापा मारा। हालांकि मौके पर पुलिस के हाथ निराशा लगी—मकान पहले ही दान किए जाने की बात सामने आई।