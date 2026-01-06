बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर का बेटा पुलिस हिरासत में, तिलहर में तेज रफ्तार कार, टक्कर और सूटकेस, मिला नशीला पदार्थ

शाहजहांपुर। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर का बेटे फरमान रजा ने मंगलवार रात शाहजहांपुर से लौटते वक्त तिलहर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फरमान रजा को दबोच लिया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी से एक ट्रॉली सूटकेस बरामद हुआ। सूत्रों का दावा है कि इस सूटकेस में नशीले पदार्थ मिले हैं, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ बोलने से बच रही है।
बताया जा रहा है कि फरमान रजा मंगलवार रात करीब साढ़े 9 बजे तिलहर के कचियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचा ही था कि उसकी कार अनियंत्रित होकर रोडवेज बस में जा घुसी। हादसे के बाद बस चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फरमान की कार काफी तेज रफ्तार में थी और आशंका जताई जा रही है कि वह नशे में गाड़ी चला रहा था। इसी बिंदु पर पुलिस की पूछताछ भी जारी है।
तिलहर कोतवाली इंस्पेक्टर जुगल किशोर पाल ने बताया कि फरमान रजा से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसे के वक्त वह नशे की हालत में था या नहीं। साथ ही बरामद सूटकेस की भी गहन जांच की जा रही है। हादसे और सूटकेस से जुड़ी इस बरामदगी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।
