बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर का बेटा पुलिस हिरासत में, तिलहर में तेज रफ्तार कार, टक्कर और सूटकेस, मिला नशीला पदार्थ

बताया जा रहा है कि फरमान रजा मंगलवार रात करीब साढ़े 9 बजे तिलहर के कचियानी खेड़ा स्थित हनुमान मंदिर के पास पहुंचा ही था कि उसकी कार अनियंत्रित होकर रोडवेज बस में जा घुसी। हादसे के बाद बस चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फरमान की कार काफी तेज रफ्तार में थी और आशंका जताई जा रही है कि वह नशे में गाड़ी चला रहा था। इसी बिंदु पर पुलिस की पूछताछ भी जारी है।