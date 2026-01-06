सीबीगंज में हुंडई शोरूम सहित अवैध निर्माण सील, बिना अनुमति निर्माण पर बीडीए की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई

वहीं नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि जोन 2 और 3 में बकाया संपत्ति कर की वसूली को लेकर अभियान चलाया गया। शहाबाद में नरेंद्र कुमार, नौमहला सिविल लाइंस में पुष्पेंद्र, शाहदाना में नरेंद्र कुमार, जाहिदा खातून, इसरार हुसैन, अनवर हुसैन और जोन 3 के सहसवानी टोला के खुदा बख्श, कसाईटोला के अब्दुल साजिद, संजय नगर के बलवीर सिंह, धनपत सिंह, हरूनगला के प्रेम यादव, तुलाशेरपुर के सरदार जी, राजीव राणा के भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। दोनों जोन से 9 लाख से अधिक संपत्ति कर वसूल किया है।