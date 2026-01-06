सीबीगंज में हुंडई शोरूम सहित अवैध निर्माण सील, बिना अनुमति निर्माण पर बीडीए की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को सीबीगंज थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। बीडीए ने रामपुर रोड स्थित एक अवैध रूप से निर्मित हुंडई शोरूम, हॉल को सील कर दिया। जबकि नगर निगम ने हाउस टैक्स के बड़े 13 भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की है।
बीडीए उपाध्यक्ष डा. ए मनिकंडन ने बताया कि रामपुर रोड स्थित नदौसी में अल्पित अग्रवाल द्वारा करीब 1520 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भूतल एवं प्रथम तल पर व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। जांच में सामने आया कि यह निर्माण बिना बरेली विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के किया गया है जो उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 का उल्लंघन है।
इस पर बीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि विकास क्षेत्र में बिना अनुमति किए गए किसी भी अनधिकृत निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण व सील बंदी की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी और किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।
वहीं नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि जोन 2 और 3 में बकाया संपत्ति कर की वसूली को लेकर अभियान चलाया गया। शहाबाद में नरेंद्र कुमार, नौमहला सिविल लाइंस में पुष्पेंद्र, शाहदाना में नरेंद्र कुमार, जाहिदा खातून, इसरार हुसैन, अनवर हुसैन और जोन 3 के सहसवानी टोला के खुदा बख्श, कसाईटोला के अब्दुल साजिद, संजय नगर के बलवीर सिंह, धनपत सिंह, हरूनगला के प्रेम यादव, तुलाशेरपुर के सरदार जी, राजीव राणा के भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। दोनों जोन से 9 लाख से अधिक संपत्ति कर वसूल किया है।
