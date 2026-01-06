बॉलीवुड का ख्वाब, 25 करोड़ की ठगी, 800 करोड़ का घोटाला, निवेश का काला जाल, महाठग कन्हैया गुलाटी और भाजपा नेता पर FIR नंबर 42

बरेली। कैनविज ग्रुप के सीईओ और कथित महाठग कन्हैया गुलाटी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारादरी थाने में उसके खिलाफ 42वां मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक सामने आए मामलों में 131 से अधिक निवेशकों से करीब 25 करोड़ रुपये की ठगी की बात सामने आ चुकी है। पुलिस को आशंका है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।
ताजा एफआईआर बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे की तहरीर पर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक अलग-अलग जिलों और राज्यों से एक जैसी शिकायतें मिलने के बाद सामूहिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। शिकायतों में निवेश के नाम पर रकम हड़पने, भरोसा जीतकर पैसा फंसाने और बाद में संपर्क तोड़ने का आरोप लगाया गया है।
ठग कन्हैया गुलाटी और भाजपा नेता ज्योति मिश्रा व प्रवेश मिश्रा समेत नरेश पटेल, सोमपाल पटेल, झाझनलाल मौर्य, जगतपाल मौर्य, झाझनलाल मौर्य, राजेश, अमित महेन्द्र, कमल सक्सैना, अरुण रस्तोगी, पत्नी राधिका गुलाटी, बेटा गोपाल गुलाटी, कृष्णा गुलाटी, मधु गुलाटी, प्रमोद परिहार, गुरुदेव पाठक, किमी महाजन, सूर्य प्रकाश, ओमप्रकाश मौर्य, सुरेश चन्द्र कुशवाहा, अनूप गुप्ता, संजीव वागबा, वनवारीलाल सिंह, मुकेश राना, आशीष मिश्रा, सोनू चन्द्रा, राहुल मौर्य, कैनविज कम्पनी के प्रतिनिधि, योगेन्द्र, जितेन्द्र पटेल, नरेश मौर्य, देवेश सिंह, प्रमोद सिंह, छवि भाटिया, मोनिका भाटिया, महेन्द्र सिंह, किमी राना, ओ0पी0 मौर्य, आशीष महाजन और एक अज्ञात व्यक्ति पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
कन्हैया गुलाटी ने लोगों को बॉलीवुड अभिनेत्रियों के ठुमके, लग्जरी गाड़ियां, महंगे दफ्तर और हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाकर अपने जाल में फंसाया। उसने निवेशकों को बड़े ख्वाब दिखाए और फिर उनकी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली। इस मामले में 31 दिसंबर को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि गुलाटी पर अब तक करीब 800 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच चल रही है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत कई जिलों और अन्य प्रदेशों में उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हालात को देखते हुए उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। साथ ही उसकी संपत्तियों को अटैच कर नीलामी और हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
बारादरी के शहदाना कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ सबसे ज्यादा केस बरेली में दर्ज हैं। अब तक की स्थिति के अनुसार बरेली में 36 मुकदमे, शाहजहांपुर में 2, अयोध्या और कासगंज में 1-1, बिहार और झारखंड में 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जांच में सामने आया है कि गुलाटी डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने और सुरक्षित निवेश का भरोसा देकर लोगों को फंसाता था।
ठगी का दायरा सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। डॉक्टर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और नेता भी गुलाटी के जाल में फंसे। महंगी गाड़ियों का काफिला, आलीशान दफ्तर और दिखावटी कार्यक्रमों के जरिए उसने खुद को बड़ा कारोबारी साबित किया। डीआईजी के निर्देश पर पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में सख्त पैरवी कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग