बॉलीवुड का ख्वाब, 25 करोड़ की ठगी, 800 करोड़ का घोटाला, निवेश का काला जाल, महाठग कन्हैया गुलाटी और भाजपा नेता पर FIR नंबर 42

कन्हैया गुलाटी ने लोगों को बॉलीवुड अभिनेत्रियों के ठुमके, लग्जरी गाड़ियां, महंगे दफ्तर और हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाकर अपने जाल में फंसाया। उसने निवेशकों को बड़े ख्वाब दिखाए और फिर उनकी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली। इस मामले में 31 दिसंबर को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि गुलाटी पर अब तक करीब 800 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच चल रही है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत कई जिलों और अन्य प्रदेशों में उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हालात को देखते हुए उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। साथ ही उसकी संपत्तियों को अटैच कर नीलामी और हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं।