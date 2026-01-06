6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बरेली

बॉलीवुड का ख्वाब, 25 करोड़ की ठगी, 800 करोड़ का घोटाला, निवेश का काला जाल, महाठग कन्हैया गुलाटी और भाजपा नेता पर FIR नंबर 42

कैनविज ग्रुप के सीईओ और कथित महाठग कन्हैया गुलाटी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारादरी थाने में उसके खिलाफ 42वां मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक सामने आए मामलों में 131 से अधिक निवेशकों से करीब 25 करोड़ रुपये की ठगी की बात सामने आ चुकी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 06, 2026

बरेली। कैनविज ग्रुप के सीईओ और कथित महाठग कन्हैया गुलाटी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारादरी थाने में उसके खिलाफ 42वां मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक सामने आए मामलों में 131 से अधिक निवेशकों से करीब 25 करोड़ रुपये की ठगी की बात सामने आ चुकी है। पुलिस को आशंका है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है।

ताजा एफआईआर बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे की तहरीर पर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक अलग-अलग जिलों और राज्यों से एक जैसी शिकायतें मिलने के बाद सामूहिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। शिकायतों में निवेश के नाम पर रकम हड़पने, भरोसा जीतकर पैसा फंसाने और बाद में संपर्क तोड़ने का आरोप लगाया गया है।

इन पर दर्ज हुई एफआईआर

ठग कन्हैया गुलाटी और भाजपा नेता ज्योति मिश्रा व प्रवेश मिश्रा समेत नरेश पटेल, सोमपाल पटेल, झाझनलाल मौर्य, जगतपाल मौर्य, झाझनलाल मौर्य, राजेश, अमित महेन्द्र, कमल सक्सैना, अरुण रस्तोगी, पत्नी राधिका गुलाटी, बेटा गोपाल गुलाटी, कृष्णा गुलाटी, मधु गुलाटी, प्रमोद परिहार, गुरुदेव पाठक, किमी महाजन, सूर्य प्रकाश, ओमप्रकाश मौर्य, सुरेश चन्द्र कुशवाहा, अनूप गुप्ता, संजीव वागबा, वनवारीलाल सिंह, मुकेश राना, आशीष मिश्रा, सोनू चन्द्रा, राहुल मौर्य, कैनविज कम्पनी के प्रतिनिधि, योगेन्द्र, जितेन्द्र पटेल, नरेश मौर्य, देवेश सिंह, प्रमोद सिंह, छवि भाटिया, मोनिका भाटिया, महेन्द्र सिंह, किमी राना, ओ0पी0 मौर्य, आशीष महाजन और एक अज्ञात व्यक्ति पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

बॉलीवुड का सपना दिखाकर बनाया ठगी का साम्राज्य

कन्हैया गुलाटी ने लोगों को बॉलीवुड अभिनेत्रियों के ठुमके, लग्जरी गाड़ियां, महंगे दफ्तर और हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल दिखाकर अपने जाल में फंसाया। उसने निवेशकों को बड़े ख्वाब दिखाए और फिर उनकी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली। इस मामले में 31 दिसंबर को डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि गुलाटी पर अब तक करीब 800 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच चल रही है। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत कई जिलों और अन्य प्रदेशों में उसके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। हालात को देखते हुए उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। साथ ही उसकी संपत्तियों को अटैच कर नीलामी और हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

बरेली में सबसे ज्यादा मुकदमे

बारादरी के शहदाना कॉलोनी निवासी कन्हैया लाल गुलाटी के खिलाफ सबसे ज्यादा केस बरेली में दर्ज हैं। अब तक की स्थिति के अनुसार बरेली में 36 मुकदमे, शाहजहांपुर में 2, अयोध्या और कासगंज में 1-1, बिहार और झारखंड में 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जांच में सामने आया है कि गुलाटी डेढ़ साल में रकम दोगुनी करने और सुरक्षित निवेश का भरोसा देकर लोगों को फंसाता था।

डॉक्टर, व्यापारी और नेता भी बने शिकार

ठगी का दायरा सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहा। डॉक्टर, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और नेता भी गुलाटी के जाल में फंसे। महंगी गाड़ियों का काफिला, आलीशान दफ्तर और दिखावटी कार्यक्रमों के जरिए उसने खुद को बड़ा कारोबारी साबित किया। डीआईजी के निर्देश पर पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अदालत में सख्त पैरवी कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 07:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बॉलीवुड का ख्वाब, 25 करोड़ की ठगी, 800 करोड़ का घोटाला, निवेश का काला जाल, महाठग कन्हैया गुलाटी और भाजपा नेता पर FIR नंबर 42

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

केजीएमयू केस में हाई अलर्ट ऑपरेशन, लखनऊ से पीलीभीत तक कसा शिकंजा, निकाह कराने वाले काजी तक पहुंची जांच, रेजीडेंट डॉक्टर अब भी अंडरग्राउंड

बरेली

75 जिलों में एक साथ बजेगा ब्लैकआउट का सायरन, 23 जनवरी को लाइट्स ऑफ-अलर्ट ऑन, मॉक ड्रिल से होगी सुरक्षा की अग्निपरीक्षा

बरेली

सीबीगंज में हुंडई शोरूम सहित अवैध निर्माण सील, बिना अनुमति निर्माण पर बीडीए की प्रवर्तन टीम ने की कार्रवाई

बरेली

विकास भवन के पीछे खंडहर से दबोचे गए दो जेबकतरे, मोबाइल और तमंचा बरामद, पूछताछ में कबूला ये सच

बरेली

बरेली बार चुनाव : कनिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मोहन, संयुक्त सचिव पर शांतनु मिश्रा, उपाध्यक्ष बने हुलासी, जाने और कौन कौन हुए विजयी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.