75 जिलों में एक साथ बजेगा ब्लैकआउट का सायरन, 23 जनवरी को लाइट्स ऑफ-अलर्ट ऑन, मॉक ड्रिल से होगी सुरक्षा की अग्निपरीक्षा

बरेली। उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा संयुक्ता समद्दार ने कहा कि 23 जनवरी को होने वाली ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि जनसुरक्षा की वास्तविक परीक्षा है। आपात परिस्थितियों में प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने का यह सुनहरा अवसर है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक साथ, एक समय पर अभ्यास कर यह साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है।