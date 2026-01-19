दो बच्चों के बाप ने सऊदी से भेजे युवती के एडिटेड फोटो, मंगेतर ने तोड़ दिया रिश्ता

पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक कैफी शहर का ही रहने वाला है और वर्तमान में सऊदी अरब में नौकरी करता है। वह शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है। युवती ने बताया कि उसकी शादी करीब छह महीने पहले बदायूं जिले में तय हुई थी और शादी की तैयारियां चल रही थीं। युवती का आरोप है कि कैफी ने अपने दो साथियों और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके फोटो एडिट किए। इन फोटो को उसके मंगेतर को भेजा गया और साथ ही उसके चरित्र और परिवार को लेकर गलत बातें फैलाई गईं। युवक की इस हरकत से मंगेतर और उसके घरवालों में गलतफहमी पैदा हो गई।