रामगंगा की लहरों पर उमड़ा आस्था का मेला, चौबारी घाट पर श्रद्धा-परंपरा का अनूठा संगम

बरेली। आस्था और परंपरा के संगम चौबारी मेले की रौनक रविवार से शुरू हो गई। रामगंगा किनारे मेले का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और डीएम अविनाश सिंह ने फीता काटकर किया। शुभारंभ के साथ ही गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं का तांता लग गया। उद्घाटन के मौके पर बिथरी चैनपुर विधायक राघवेंद्र शर्मा, मेयर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ द्वितीय सोलानी मिश्रा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।
सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चौबारी और अंगूरी घाटों पर डुबकी लगाने वालों का सैलाब रहा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए हैं। साढ़े तीन फुट तक बैरिकेडिंग की गई है और लोहे की जालियां लगाई गई हैं ताकि कोई श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सके। घाट किनारे बनाए गए वॉच टावरों से पुलिसकर्मी लगातार निगरानी रख रहे हैं।
करीब आठ दिन चलने वाले इस पारंपरिक मेले में मनोरंजन के लिए आठ बड़े झूले लगाए गए हैं। इसके अलावा मिठाइयों, खिलौनों और वस्त्रों की सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस कैंप, स्वास्थ्य शिविर, फायर स्टेशन और खोया-पाया केंद्र भी बनाए गए हैं।
मेले का आकर्षण नखासा इस बार भी खासा गुलजार है। अवलक, पच कल्यान, सिंधी और सजाव नस्ल के घोड़े लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सेंथल के नदीम चार घोड़े लेकर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वे सालभर विभिन्न मेलों में घोड़ों की खरीद-फरोख्त करते हैं। रविवार शाम तक और घोड़े पहुंच गए। हालांकि, मेला कमेटी की ओर से अभी तक घोड़ों की कीमत तय करने या खरीद की रसीद काटने की व्यवस्था नहीं की गई है।
नखासे में घोड़ों की साज-सज्जा का भी बड़ा कारोबार है। एटा, नवाबगंज और बरेली के कई दुकानदार यहां दुकान लगाए हुए हैं। यहां घोड़ों की काठी, लगाम, घंटी, चाबुक, बेल्ट, गद्दे और रस्सी जैसे सजावटी सामानों की बिक्री जोरों पर है। नवाबगंज के दुकानदार गुड्डू ने बताया कि घोड़ों के शौकीन लोग अपने घोड़ों को दुल्हन की तरह सजाकर लाते हैं ताकि सबकी नजर उन पर टिक जाए।
मेले में सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। 16 इंस्पेक्टर, 50 दरोगा, 210 सिपाही, एक कंपनी पीएसी, एक प्लाटून फ्लूट पीएससी, 50 महिला पुलिसकर्मी, एंटी रोमियो स्क्वॉड, आठ घुड़सवार पुलिस और आठ वॉच टावर सुरक्षा में तैनात हैं। मेला प्रभारी एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि पुलिस चौबीसों घंटे निगरानी रख रही है। भीड़ नियंत्रण के लिए तीन दिन का रूट डायवर्जन भी लागू किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग