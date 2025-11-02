रामगंगा की लहरों पर उमड़ा आस्था का मेला, चौबारी घाट पर श्रद्धा-परंपरा का अनूठा संगम

बरेली। आस्था और परंपरा के संगम चौबारी मेले की रौनक रविवार से शुरू हो गई। रामगंगा किनारे मेले का शुभारंभ सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और डीएम अविनाश सिंह ने फीता काटकर किया। शुभारंभ के साथ ही गंगा तट पर आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालुओं का तांता लग गया। उद्घाटन के मौके पर बिथरी चैनपुर विधायक राघवेंद्र शर्मा, मेयर उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, एसपी सिटी मानुष पारीक, सीओ प्रथम आशुतोष शिवम, सीओ द्वितीय सोलानी मिश्रा समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।