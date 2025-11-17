कूड़े पर छिड़ी जंग, जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव, दोनों पक्षों के दर्जन भर से ज्यादा लोग चोटिल, जाने क्यों हुआ खून खराबा

वार्ड नंबर 1 निवासी सरताज हुसैन ने बताया कि उनकी मां सकीना बेगम रोज की तरह गांव के निर्धारित स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। आरोप है कि पड़ोस के फखरुद्दीन और जलालुद्दीन ने कूड़ा डालने का विरोध किया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दे डाली कि तेरे लड़कों को रास्ते में घेरकर सबक सिखाएंगे। कुछ देर बाद जब सकीना बेगम के बेटे सरताज, सद्दाम, मेराज, वसीम और रियाज अपने-अपने काम पर जा रहे थे, तभी फखरुद्दीन, जलालुद्दीन, महबूब खान, राशिद खान, हनीफ खान, कल्लू और अन्य लोगों ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों और तमंचे की बट से हमला कर दिया। हमले में सकीना बेगम के परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।