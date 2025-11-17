कूड़े पर छिड़ी जंग, जमकर चले लाठी डंडे और हुआ पथराव, दोनों पक्षों के दर्जन भर से ज्यादा लोग चोटिल, जाने क्यों हुआ खून खराबा

बरेली। कैंट थाना क्षेत्र के मोहनपुर वार्ड नंबर एक में सोमवार सुबह कूड़ा डालने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे चले और पथराव होने लगा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
वार्ड नंबर 1 निवासी सरताज हुसैन ने बताया कि उनकी मां सकीना बेगम रोज की तरह गांव के निर्धारित स्थान पर कूड़ा डालने गई थीं। आरोप है कि पड़ोस के फखरुद्दीन और जलालुद्दीन ने कूड़ा डालने का विरोध किया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दे डाली कि तेरे लड़कों को रास्ते में घेरकर सबक सिखाएंगे। कुछ देर बाद जब सकीना बेगम के बेटे सरताज, सद्दाम, मेराज, वसीम और रियाज अपने-अपने काम पर जा रहे थे, तभी फखरुद्दीन, जलालुद्दीन, महबूब खान, राशिद खान, हनीफ खान, कल्लू और अन्य लोगों ने रास्ता रोककर लाठी-डंडों और तमंचे की बट से हमला कर दिया। हमले में सकीना बेगम के परिवार के सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया।
मोहनपुर निवासी सलाउद्दीन ने जिला अस्पताल में बताया कि उनके परिवार की 60 वर्षीय बरकाती घर के बाहर सफाई कर रही थीं। उन्होंने कूड़ा फेंकने का विरोध किया, जिसके बाद कहासुनी बढ़ गई। आरोप है कि इसी दौरान दोनों ओर से लाठी-डंडे चल पड़े। उनके परिवार के कमरुद्दीन (38), राइस (60) और मोइन खान (25) गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल भेजा और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैंट इंस्पेक्टर राजेश का कहना है कि वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद मोहनपुर में तनाव का माहौल है। एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
