बरेली के इस मशहूर रेस्टोरेंट में भड़की आग, खाने की प्लेटे लेकर भाग खड़े हुए लोग, फिर हुआ ये…

बरेली। पीलीभीत रोड स्थित इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बैरियर-2 पर बने रनवे बेकवुड रेस्टोरेंट में रविवार शाम अचानक लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। जैसे ही रेस्टोरेंट की बांस से बनी झोपड़ी से लपटें उठीं, अंदर खाना खा रहे लोग थालियाँ उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में अफरा–तफरी ऐसा मची कि सड़क तक पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया।
लोगों के मुताबिक करीब 4:15 बजे रेस्टोरेंट के पीछे की ओर से घना काला धुआँ उठता दिखा। देखते ही देखते आग ने बांस की झोपड़ी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। अंदर बैठे लोग घबराकर बाहर भागे। कई परिवार बच्चों को लेकर तेजी से बाहर निकले, जबकि कुछ लोग अपने साथ रखी प्लेटें और सामान उठाकर जान बचाने में लगे रहे।
सूचना मिलते ही सिविल लाइंस फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियाँ मौके पर भेजी गईं। पहुंचते ही फायर टीम ने तुरंत हौज पाइप बिछाए और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। समय रहते आग नियंत्रित न होती तो आसपास की अन्य बांस की झोपड़ियाँ व रेस्टोरेंट का पूरा ढांचा बड़ी क्षति का शिकार हो सकता था।
अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि टीम की तेजी से कार्रवाई के चलते बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती अंदेशा शॉर्ट सर्किट का है, लेकिन स्पष्ट कारण रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रेस्टोरेंट के अंदर रखे फर्नीचर व संरचना का काफी हिस्सा जलकर राख हो गया है।
