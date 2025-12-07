बरेली के इस मशहूर रेस्टोरेंट में भड़की आग, खाने की प्लेटे लेकर भाग खड़े हुए लोग, फिर हुआ ये…

सूचना मिलते ही सिविल लाइंस फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियाँ मौके पर भेजी गईं। पहुंचते ही फायर टीम ने तुरंत हौज पाइप बिछाए और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। समय रहते आग नियंत्रित न होती तो आसपास की अन्य बांस की झोपड़ियाँ व रेस्टोरेंट का पूरा ढांचा बड़ी क्षति का शिकार हो सकता था।