RSS की पार्किंग के लिए मंदिर ढहाया, बरेली में मुसलमानों पर चलवा रहे बुलडोज़र, एसआईआर के नाम पर वोटों की डकैती

प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एक एक सीट से 70-70 हजार वोट काटे जा रहे हैं, और यह कार्रवाई प्रदेश के चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कवायद का हिस्सा है। उन्होंने घोषणा की कि इस वोट डकैती के खिलाफ आम आदमी पार्टी 21 से 26 दिसंबर तक छह दिवसीय पदयात्रा निकालेगी, जिसके दौरान चार बड़ी जनसभाएं भी होंगी। सांसद ने कहा कि एसआईआर जैसी कार्रवाई का उपयोग कर मतदाताओं को डराया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा आक्रमण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तानाशाही कदम को हर हाल में रोकने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संधर्ष करेगी।