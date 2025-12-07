RSS की पार्किंग के लिए मंदिर ढहाया, बरेली में मुसलमानों पर चलवा रहे बुलडोज़र, एसआईआर के नाम पर वोटों की डकैती

बरेली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और तेजतर्रार नेता संजय सिंह रविवार को बरेली पहुंचे। जहां उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोटों की डकैती की तैयारी चल रही है, और पूरे प्रदेश में सुनियोजित साजिश के तहत मतदाता सूची में भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं।
प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कई विधानसभा क्षेत्रों में एक एक सीट से 70-70 हजार वोट काटे जा रहे हैं, और यह कार्रवाई प्रदेश के चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कवायद का हिस्सा है। उन्होंने घोषणा की कि इस वोट डकैती के खिलाफ आम आदमी पार्टी 21 से 26 दिसंबर तक छह दिवसीय पदयात्रा निकालेगी, जिसके दौरान चार बड़ी जनसभाएं भी होंगी। सांसद ने कहा कि एसआईआर जैसी कार्रवाई का उपयोग कर मतदाताओं को डराया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा आक्रमण है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तानाशाही कदम को हर हाल में रोकने के लिए सड़क से लेकर सदन तक संधर्ष करेगी।
रांजय सिंह ने लखनऊ ओर जौनपुर में सामने आई गड़बड़ियों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि लखनऊ में मेयर घर घर जाकर सागान जब्त करने जैसी कार्रवाई कर रही हैं, जबकि जौनपुर में 20 साल से रह रहे लोगों को ईरानी और बांग्लादेशी बताकर वोट सूची से हटाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन लोगों का नाम अन-ट्रेसेबल लिस्ट में डाला जा रहा है, उनके लिए दोबारा वोट जुड़वाना बेहद मुश्किल और खर्चीला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह 11 दिसंबर को एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो यूपी की राजनीति को हिला देगा।
संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर बुलडोजर को एक समुदाय विशेष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बुलडोजर न संविधान है, न सुप्रीम कोर्ट। इसे मुसलमानों के खिलाफ चलाकर राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है। अगर कानून सबके लिए बराबर है, तो कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय पर क्यों। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिहार में अब तक केवल 315 बांग्लादेशी मिले, फिर वहां 80 लाख वोट क्यों काटे गए। उनका आरोप था कि बिहार का चुनाव हाईजेक किया गया और अब उसी मॉडल को यूपी में लागू करने की तैयारी है।
दिल्ली के प्रदूषण को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं पर उन्होंने कहा कि दिल्ली को जानबूझकर सबरो प्रदूषित क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आम आदमी पार्टी संविधान बचाने, मतदाता सूची में धांधली रोकने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी।
संजय सिंह ने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कई स्थानों पर पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार और प्रशासन आरएसएस के दबाव में काम कर रहा है और विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी संगठन को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता, और चुनावी प्रक्रिया तथा प्रशासनिक कार्रवाइयों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
