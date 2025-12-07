यूपी के इस जिले में प्रेमी ने विधवा महिला को उतारा मौत के घाट, हथौड़ा–बांका से किए ताबड़तोड़ वार, आरोपी मौके से फरार

पीलीभीत। माधोटांडा क्षेत्र रविवार को नलडेंगा गांव के मुकेश ने अपने ही साथ रह रही महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। शारदा डैम की तलहटी में बसे पुरैना ताल्लुके महाराजपुर गांव से उठी इस खौफनाक वारदात की गूंज पूरे इलाके में फैल गई।
5 वर्षीय मनजीत कौर के पति की 2016 में मृत्यु हो चुकी थी, पिछले पांच वर्षों से मुकेश के साथ रह रही थी। रविवार सुबह दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि मुकेश ने अचानक बांका और हथौड़ा उठाया और मनजीत के सिर पर कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना की खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण मौके पर उमड़ पड़े। कुछ ही देर में सीओ पूरनपुर प्रतीक दहिया, इंस्पेक्टर अशोक पाल सिंह और पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं।
जांच में सामने आया है कि मनजीत अपनी जमीन बेचकर नया घर बनवा रही थी, जिस पर मुकेश लगातार आपत्ति जता रहा था। दोनों के बीच कई दिनों से विवाद गहराता जा रहा था। पुलिस इस संपत्ति विवाद और रिश्ते में बढ़ती कड़वाहट को हत्या का बड़ा कारण मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। मृतका के तीन बेटे हैं—दो कानपुर में नौकरी कर रहे हैं, जबकि छोटा बेटा पंजाब में बहन के साथ रहता है। पुत्री की शादी हो चुकी है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग