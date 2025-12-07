यूपी के इस जिले में प्रेमी ने विधवा महिला को उतारा मौत के घाट, हथौड़ा–बांका से किए ताबड़तोड़ वार, आरोपी मौके से फरार

जांच में सामने आया है कि मनजीत अपनी जमीन बेचकर नया घर बनवा रही थी, जिस पर मुकेश लगातार आपत्ति जता रहा था। दोनों के बीच कई दिनों से विवाद गहराता जा रहा था। पुलिस इस संपत्ति विवाद और रिश्ते में बढ़ती कड़वाहट को हत्या का बड़ा कारण मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। मृतका के तीन बेटे हैं—दो कानपुर में नौकरी कर रहे हैं, जबकि छोटा बेटा पंजाब में बहन के साथ रहता है। पुत्री की शादी हो चुकी है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।