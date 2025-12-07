राजनीति और शिक्षा में जो समाज पिछड़ जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है: पूर्व सांसद राजवीर सिंह

पूर्व सांसद ने कहा कि स्वामी जी ने न तो कभी सरकारी सुविधा का दुरुपयोग किया और न ही सत्ता को विलासिता का साधन बनाया। सांसद रहते हुए उन्होंने एक पैसा तक हाथ नहीं लगाया। व्यक्तिगत जीवन में भी सादगी, अनुशासन और शुचिता को सर्वोपरि रखा। उन्होंने बताया कि स्वामी जी स्वयं भोजन तक नहीं बनाते थे। जो प्रसाद या भोजन सेवा भाव से मिल जाता, उसे ही स्वीकार करते थे, यह केवल सादगी नहीं बल्कि लोकसेवा के प्रति तप और त्याग का अद्वितीय उदाहरण था।