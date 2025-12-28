28 दिसंबर 2025,

रविवार

बरेली

आईवीआरआई के गर्ल्स हॉस्टल में बंद कमरे में लगी आग, डेढ़ घंटे तक छात्राओं में मचा रहा हड़कंप, फिर ऐसे पाया गया आग पर काबू

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के गर्ल्स हॉस्टल में रविवार को एक बंद कमरे से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। छात्राओं ने तुरंत इसकी सूचना हॉस्टल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 28, 2025

बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के गर्ल्स हॉस्टल में रविवार को एक बंद कमरे से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। छात्राओं ने तुरंत इसकी सूचना हॉस्टल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

जिस कमरे में आग लगी, उसमें रहने वाली छात्रा इन दिनों छुट्टी पर अपने घर गई हुई थी। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, जिससे अंदर की स्थिति का तुरंत अंदाजा नहीं लग पाया। जब आसपास के कमरों में रह रही छात्राओं को धुएं की गंध आई और खिड़की के पास से धुआं निकलता दिखा।

सूचना पर पहुंची दमकम की टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग बुझने के बाद जब कमरे की जांच की गई, तो अंदर रखा सारा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। छात्रा की किताबें, कपड़े, बिस्तर और अन्य जरूरी सामान नष्ट हो गया।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा के कमरे में पंखा चालू रह गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। गनीमत रही कि घटना के समय कमरा बंद था और आग अन्य कमरों तक नहीं फैल सकी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

Updated on:

28 Dec 2025 04:56 pm

Published on:

28 Dec 2025 04:55 pm

आईवीआरआई के गर्ल्स हॉस्टल में बंद कमरे में लगी आग, डेढ़ घंटे तक छात्राओं में मचा रहा हड़कंप, फिर ऐसे पाया गया आग पर काबू

