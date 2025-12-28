आईवीआरआई के गर्ल्स हॉस्टल में बंद कमरे में लगी आग, डेढ़ घंटे तक छात्राओं में मचा रहा हड़कंप, फिर ऐसे पाया गया आग पर काबू

बरेली। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के गर्ल्स हॉस्टल में रविवार को एक बंद कमरे से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते हॉस्टल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। छात्राओं ने तुरंत इसकी सूचना हॉस्टल प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।