न्यायाधीश के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू, बड़ा हादसा टला

बरेली। कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस स्थित आवास विकास कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अदालत में तैनात न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी के मकान की दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं और कमरे में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार दूसरी मंजिल पर बने मंदिर के पास रखे इनवर्टर में अचानक चिंगारी निकलने से आग भड़क उठी। उस समय घर पर किराएदार मौजूद थे जिन्होंने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनु शर्मा और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर कुछ ही मिनटों में काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि मंजिल पर रखा सारा सामान पूरी तरह राख हो गया।
घटना के समय न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी न्यायिक कार्य के लिए अदालत गए हुए थे, जबकि अवकाश होने के कारण परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। अचानक लगी आग से घर में खेल रहे बच्चे और परिवार के लोग सहम गए। समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। उधर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कारणों की जांच के आदेश दिए हैं।
