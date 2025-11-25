न्यायाधीश के मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू, बड़ा हादसा टला

घटना के समय न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी न्यायिक कार्य के लिए अदालत गए हुए थे, जबकि अवकाश होने के कारण परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद थे। अचानक लगी आग से घर में खेल रहे बच्चे और परिवार के लोग सहम गए। समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। उधर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर कारणों की जांच के आदेश दिए हैं।