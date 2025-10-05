लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजिलिया में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी, फर्जी लेटर थमाकर लगाया 14.59 लाख का चूना

सत्य प्रकाश ने बताया कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसएसपी अनुराग आर्य से मामले की शिकायत करते हुए अपनी जान का भी खतरा बताया है। एसएसपी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।