यूपी के इन जिलों में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की महीनों की वेटिंग, आरपीओ ने जारी किया आदेश छुट्टी वाले दिन भी खुलें केंद्र, 1,400 आवेदन निपटाने का अलर्ट

बरेली। विदेश जाने के बढ़ते क्रेज ने पासपोर्ट सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। हालात यह हो गए हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए एक से दो महीने बाद के अप्वाइंटमेंट मिल पा रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ और आवेदकों की परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। अब माह के द्वितीय शनिवार (10 जनवरी) को अवकाश के बावजूद विशेष अभियान चलाकर 1,400 आवेदकों के पासपोर्ट आवेदन निपटाए जाएंगे।