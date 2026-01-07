7 जनवरी 2026,

बरेली

यूपी के इन जिलों में पासपोर्ट अपॉइंटमेंट की महीनों की वेटिंग, आरपीओ ने जारी किया आदेश छुट्टी वाले दिन भी खुलें केंद्र, 1,400 आवेदन निपटाने का अलर्ट

विदेश जाने के बढ़ते क्रेज ने पासपोर्ट सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। हालात यह हो गए हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए एक से दो महीने बाद के अप्वाइंटमेंट मिल पा रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ और आवेदकों की परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 07, 2026

शैलेंद्र सिंह क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बरेली

बरेली। विदेश जाने के बढ़ते क्रेज ने पासपोर्ट सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाल दिया है। हालात यह हो गए हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए एक से दो महीने बाद के अप्वाइंटमेंट मिल पा रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ और आवेदकों की परेशानी को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। अब माह के द्वितीय शनिवार (10 जनवरी) को अवकाश के बावजूद विशेष अभियान चलाकर 1,400 आवेदकों के पासपोर्ट आवेदन निपटाए जाएंगे।

छुट्टी में भी काम, सभी केंद्र खुलेंगे

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 10 जनवरी को पासपोर्ट सेवा केंद्र बरेली समेत सभी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) खुले रहेंगे। कार्यप्रणाली सामान्य दिनों की तरह रहेगी और पहले से जारी 1,400 ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

केंद्र सरकार की योजना के बाद भी दोगुनी हुई भीड़

केंद्र सरकार की ‘पासपोर्ट आपके द्वार’ योजना के तहत डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने और कई जिलों में पासपोर्ट मोबाइल वैन की सुविधा शुरू की गई है। इसके बावजूद पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, जिस कारण अप्वाइंटमेंट का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

कहां-कितने अप्वाइंटमेंट जारी

10 जनवरी के विशेष अभियान के तहत विभिन्न केंद्रों पर यह अप्वाइंटमेंट जारी किए गए हैं—
पासपोर्ट सेवा केंद्र बरेली: 800
पीओपीएसके बिजनौर: 90
पीओपीएसके मुरादाबाद: 90
पीओपीएसके पीलीभीत: 90
पीओपीएसके रामपुर: 90
पीओपीएसके नगीना: 90
पीओपीएसके अमरोहा: 50
पीओपीएसके बदायूं: 50
पीओपीएसके शाहजहांपुर: 50
सभी अप्वाइंटमेंट पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं।

रोजाना 100 अप्वाइंटमेंट और बढ़े

आवेदकों को राहत देने के लिए विभाग ने प्रतिदिन 100 अतिरिक्त ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट भी बढ़ा दिए हैं। पासपोर्ट बनवाने के इच्छुक लोग समय रहते ऑनलाइन बुकिंग कराकर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही जिलों में मोबाइल पासपोर्ट वैन के जरिए भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

