मामा-भांजों के गैंग ने किया खेल… एक ही जमीन दोबारा बेचकर युवक को लगाया 40 लाख का चूना, ऐसे हुआ खुलासा

ओमप्रकाश ने अपने परिवार से सलाह लेकर यह जमीन अपनी बेटी ब्रजेश कुमारी के नाम खरीदने का सौदा तय किया। दिसंबर 2024 में एग्रीमेंट किया गया और 20 लाख रुपये दिए गए। इसके बाद 31 मई 2025 को बरेली के उप-निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री कराई गई। लेकिन जब ओमप्रकाश ने दाखिल-खारिज के लिए तहसील में आवेदन दिया, तो खुलासा हुआ कि वही जमीन साल 2004 में हरप्यारी ने युवराज सिंह नामक व्यक्ति को बेच दी थी। यही नहीं, साल 2024 में भी इसी जमीन का एक और इकरारनामा खुशीराम और अखिल सक्सेना के नाम किया गया था।