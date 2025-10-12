तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत, प्रधान ने खंती में पड़े देखे शव, फिर हुआ ये

दोनों मृतक भाई (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। बहेड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। शीशगढ़-बहेड़ी रोड पर ग्राम जिया नगला के पास तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक, ग्राम कुतुबपुर के प्रधान नरेश गंगवार रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे अपने खेत जा रहे थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे खंती में दो युवकों के शव पड़े देखे। पास में ही एक टूटी हुई मोटरसाइकिल पड़ी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बहेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया।
जांच में पता चला कि हादसा शनिवार देर रात हुआ था, बाइक तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे खड़े शीशम के पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय मोहन स्वरूप पुत्र मोतीराम मौर्य और उनका छोटा भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन चीख-पुकार करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।
