तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दो सगे भाइयों की मौत, प्रधान ने खंती में पड़े देखे शव, फिर हुआ ये

जांच में पता चला कि हादसा शनिवार देर रात हुआ था, बाइक तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे खड़े शीशम के पेड़ से टकरा गई थी। हादसे में शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय मोहन स्वरूप पुत्र मोतीराम मौर्य और उनका छोटा भाई मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजन चीख-पुकार करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।