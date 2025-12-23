मौलाना तौकीर के करीबी नेता के बारातघर पर एक साथ गरजे तीन बुलडोजर, एसपी सिटी के साथ एसडीएम समेत बीडीए अफसरों ने संभाला मोर्चा

करीब 1200 वर्गमीटर में फैला यह भव्य बारातघर लंबे समय से नियमों को ठेंगा दिखाकर खड़ा था। बीडीए की जांच में खुलासा हुआ कि मैरिज होम बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। पहले नोटिस दिया गया, फिर 6 अक्टूबर को इसे सील किया गया, लेकिन अवैध निर्माण जस का तस खड़ा रहा। आखिरकार मंगलवार को प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाते हुए बुलडोजर चला दिया।