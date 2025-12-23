मौलाना तौकीर के करीबी नेता के बारातघर पर एक साथ गरजे तीन बुलडोजर, एसपी सिटी के साथ एसडीएम समेत बीडीए अफसरों ने संभाला मोर्चा

बरेली। इज्जतनगर के फरीदापुर चौधरी में मंगलवार सुबह माहौल अचानक गरमा गया, जब बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे वाजिद बेग के आलीशान बारातघर पर गरजता हुआ पहुंचा। भारी पुलिस फोर्स के साए में शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।
करीब 1200 वर्गमीटर में फैला यह भव्य बारातघर लंबे समय से नियमों को ठेंगा दिखाकर खड़ा था। बीडीए की जांच में खुलासा हुआ कि मैरिज होम बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था। पहले नोटिस दिया गया, फिर 6 अक्टूबर को इसे सील किया गया, लेकिन अवैध निर्माण जस का तस खड़ा रहा। आखिरकार मंगलवार को प्रशासन ने सख्त तेवर दिखाते हुए बुलडोजर चला दिया।
बताया जा रहा है कि 26 सितंबर से पहले इसी बारातघर में मौलाना तौकीर रजा का कार्यक्रम भी हुआ था, जिससे यह निर्माण और ज्यादा चर्चा में आ गया था। अब जब बुलडोजर चला तो देखने वालों की भीड़ जुट गई। लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए, वहीं अवैध निर्माण कराने वालों में खलबली मच गई।
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बीडीए के अफसरों के साथ सीओ फास्ट आशुतोष शिवम और इज्जतनगर इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। किसी भी विरोध या हंगामे की गुंजाइश को पहले ही खत्म कर दिया गया।
बीड़ीए के इस एक्शन ने साफ संदेश दे दिया है कि रसूख और पहचान के दम पर अवैध निर्माण अब नहीं चलेगा। नियम तोड़कर खड़े किए गए आलीशान भवनों पर बुलडोजर तय है। इज्जतनगर की इस कार्रवाई ने पूरे शहर में चेतावनी की घंटी बजा दी है—अब कानून से ऊपर कोई नहीं।
