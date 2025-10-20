गंधक-पोटाश पीसते समय जोरदार धमाका, एक ही परिवार के चार सदस्य झुलसे, तीन बच्चे घायल

बदायूं। बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला शाहबाद में रविवार की रात गंधक-पोटाश पीसते समय जोरदार धमाका हो गया। हादसे में एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं। सभी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के चेहरे और हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं।
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी प्रदीप अपने घर में गंधक और पोटाश पीस रहे थे। तभी अचानक घर्षण के कारण तेज धमाका हो गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं। धमाके की चपेट में आने से प्रदीप, उनकी पांच साल की बेटी सुहानी, परिवार के ही विनीत का चार साल का बेटा रितिक और दस साल का बेटा अनुज झुलस गए।
धमाके की आवाज सुनते ही पूरे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। लोग मौके पर दौड़े और किसी तरह सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक रितिक की आंखों में जलन और धुंधलापन है, जिस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि दीपावली के आसपास कई लोग घरों में पटाखों के लिए गंधक-पोटाश का पाउडर तैयार करते हैं। लापरवाही के चलते यह बड़ा हादसा हुआ है। इधर कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल इस घटना की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, फिर भी पुलिस मामले की जांच करा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग