गंधक-पोटाश पीसते समय जोरदार धमाका, एक ही परिवार के चार सदस्य झुलसे, तीन बच्चे घायल

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी प्रदीप अपने घर में गंधक और पोटाश पीस रहे थे। तभी अचानक घर्षण के कारण तेज धमाका हो गया। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गईं। धमाके की चपेट में आने से प्रदीप, उनकी पांच साल की बेटी सुहानी, परिवार के ही विनीत का चार साल का बेटा रितिक और दस साल का बेटा अनुज झुलस गए।