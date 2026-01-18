खाली मकान में बना लिया मदरसा, पढ़ी जा रही थी सामूहिक नमाज, 12 हिरासत में, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें खाली मकान के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बना लिया है। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई की है। उन्होंने साफ कहा कि बिना अनुमति किसी भी नई परंपरा या आयोजन को शुरू करना कानून के खिलाफ है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।