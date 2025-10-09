बरेली बवाल में बड़ा खुलासा, पुलिस ने खोले 17 नए उपद्रवियों के नाम, दो गिरफ्तार, तौकीर रजा के इशारे पर सड़कों पर उतरी थी भीड़

बवाल में शामिल आरोपी नदीम का असलाह के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। किसी में वह बंदूक तो किसी में तमंचा लहराते नजर आ रहा है। उस पर ₹15,000 का इनाम घोषित किया गया है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। कोतवाल अमित पांडेय ने बताया कि नदीम के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की जा सकती है।