Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली बवाल में बड़ा खुलासा, पुलिस ने खोले 17 नए उपद्रवियों के नाम, दो गिरफ्तार, तौकीर रजा के इशारे पर सड़कों पर उतरी थी भीड़

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली पुलिस ने उपद्रवियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल की विवेचना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

2 min read

बरेली

image

Avanish Pandey

Oct 09, 2025

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद बरेली पुलिस ने उपद्रवियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल की विवेचना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अब पुलिस ने 17 नए उपद्रवियों के नाम खोल दिए हैं, जबकि दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

फुटेज और कॉल डिटेल से खुला नया गिरोह

पुलिस ने सोशल मीडिया वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और मोबाइल डंप डेटा का मिलान कर इन नए उपद्रवियों की पहचान की है।
एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बवाल में शामिल हर व्यक्ति की पहचान की जा रही है। जो भी आरोपी बचा है, जल्द जेल में होगा।

ये हैं 17 नए नाम जो पुलिस ने खोले

थाना इज्जतनगर क्षेत्र से: रफीक बेग, मजीद बेग, रिजवान, नासिर खान, लईक अहमद, शफीले अहमद, जाफर, शकील, हसीन। थाना किला और कोतवाली क्षेत्र से: दाऊद, शानू उर्फ टैंपू, आरिफ, वलीद जिलानी, आरिफ (हजियापुर), नईम उर्फ लाली, फैजान और अफजाल कुरैशी।
इन सभी पर भीड़ जुटाने, हिंसा भड़काने और दंगा फैलाने का आरोप है। पुलिस इनके ठिकानों पर दबिश दे रही है।

नदीम का तमंचे वाला फोटो वायरल, तलाश तेज

बवाल में शामिल आरोपी नदीम का असलाह के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। किसी में वह बंदूक तो किसी में तमंचा लहराते नजर आ रहा है। उस पर ₹15,000 का इनाम घोषित किया गया है और उसकी तलाश तेज कर दी गई है। कोतवाल अमित पांडेय ने बताया कि नदीम के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

साजिश में आईएमसी नेताओं की कॉल डिटेल से मिली पुष्टि

पुलिस जांच में सामने आया है कि बवाल के दिन कई आईएमसी नेता और आरोपी एक-दूसरे से लगातार संपर्क में थे। कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग से यह साबित हुआ कि ये सभी उसी इलाके में सक्रिय थे, जहां हिंसा भड़की।
नए खरीदे गए सॉफ्टवेयर और सर्विलांस सिस्टम पुलिस की बड़ी ताकत साबित हो रहे हैं।

एसएसपी अनुराग आर्य का सख्त संदेश

कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कोई कितना बड़ा चेहरा हो, अगर उसने शहर में शांति भंग की है, तो जेल उसका इंतजार कर रही है। अनुराग आर्य, एसएसपी बरेली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

patrika news in hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली बवाल में बड़ा खुलासा, पुलिस ने खोले 17 नए उपद्रवियों के नाम, दो गिरफ्तार, तौकीर रजा के इशारे पर सड़कों पर उतरी थी भीड़

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

36 साल से दबा रखा किसानों का पैसा, मौलाना तौकीर रजा अब बने बैंक डिफॉल्टर, जल्द जारी होगी आरसी, कुर्की की तैयारी

बरेली

17 राउंड फायरिंग… फिर सीने में लगी गोली, एनकाउंटर में मारा गया 12 नाम वाला डकैत शैतान

police encounter
बरेली

बरेली में खाकी के बारूद की दहशत, एसएसपी के ऑपरेशन में एक लाख का इनामी डकैत ‘शैतान उर्फ सोल्जर’ ढेर

बरेली

जीएसटी में राहत और स्वदेशी संकल्प पर भाजपा ने बताया मोदी सरकार का विजन, मंत्री और सांसद बोले- अपनाएं स्वदेशी, बनें आत्मनिर्भर

बरेली

बरेली को 39.20 करोड़ की विकास सौगात देंगे नगर विकास मंत्री, 53 का शिलान्यास और 16 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.