बरेली में रोहिंग्या–बांग्लादेशी की तलाश में बड़ा अभियान, डीएम–एसएसपी मौके पर, झुग्गी बस्तियों से लेकर ठिकानों तक चला सर्च ऑपरेशन

सुबह होते ही अफसरों का काफिला पीलीभीत बाईपास किनारे बनी झुग्गी बस्तियों, अस्थायी ठिकानों, दुकानों और निर्माण स्थलों पर जा पहुँचा। इंटेलिजेंस, एटीएस और पुलिस की कई यूनिटों के साथ शुरू हुए इस सर्च ऑपरेशन में राहगीरों, मजदूरों और संदिग्ध लोगों की कड़ी पूछताछ की गई। मौके पर मौजूद डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि “जिले में अवैध रूप से रहने वालों पर किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए”। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शहर में बाहरी और संदिग्ध लोगों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना ही इस अभियान का मकसद है। एसपी सिटी मानुष पारीक लगातार टीमों के साथ बस्तियों की जांच में जुटे रहे।