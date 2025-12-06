पानी गर्म करने वाली रॉड से घर में लगी आग, महिला बुरी तरह झुलसी, जानें कैसे हुई घटना

जानकारी के मुताबिक, बगिया कॉलोनी निवासी राजेश सक्सेना की पत्नी 50 वर्षीय रमा शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे नहाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि पानी गर्म करने के बाद रमा रॉड का प्लग निकाले बिना उसे बेड पर रखकर बाथरूम में चली गईं। कुछ ही मिनटों में रॉड के अधिक गर्म होने से बेड ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कमरे में धुआँ भर गया।