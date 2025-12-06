पानी गर्म करने वाली रॉड से घर में लगी आग, महिला बुरी तरह झुलसी, जानें कैसे हुई घटना

आग बुझाते पुलिसकर्मी और झुलसी महिला
बरेली। कोतवाली क्षेत्र के चौपुला चौराहे स्थित दीपमाला अस्पताल के पास बगिया कॉलोनी में शनिवार दोपहर एक मकान में पानी गर्म करने वाली रॉड से अचानक आग भड़क उठी। हादसे में घर की महिला गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल महिला को तत्काल दीपमाला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक, बगिया कॉलोनी निवासी राजेश सक्सेना की पत्नी 50 वर्षीय रमा शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे नहाने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि पानी गर्म करने के बाद रमा रॉड का प्लग निकाले बिना उसे बेड पर रखकर बाथरूम में चली गईं। कुछ ही मिनटों में रॉड के अधिक गर्म होने से बेड ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कमरे में धुआँ भर गया।
बाथरूम में मौजूद रमा जैसे ही बाहर निकलीं, आग की लपटों ने उन्हें घेर लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गईं। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घटना की सूचना पुलिस व दमकल विभाग को दी। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कुछ देर में आग को काबू में कर लिया।
घर का सामान जलकर खाक हो गया है। परिजनों का कहना है कि रमा करीब 60 प्रतिशत तक झुलस गई हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया है। हादसे के बाद कॉलोनी में लोगों ने इलेक्ट्रिक उपकरणों के इस्तेमाल में सावधानी बरतने की अपील की है।
