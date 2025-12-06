6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

हाईकोर्ट ने लगाया बुलडोजर पर ब्रेक, बरेली में 27 मकानो को नहीं तोड़ पाएगा नगर निगम, जाने कब तक है रोक

शाहबाद के 27 घरों पर चली नगर निगम की सख्ती को हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। अवैध घोषित कर इन मकानों को ढहाने की तैयारी में लगे नगर निगम को कोर्ट ने दो महीने के लिए सख्त रोक लगा दी है। राहत की इस खबर से प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है, जबकि निगम प्रशासन अब बैकफुट पर नज़र आ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 06, 2025

बरेली। शाहबाद के 27 घरों पर चली नगर निगम की सख्ती को हाईकोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। अवैध घोषित कर इन मकानों को ढहाने की तैयारी में लगे नगर निगम को कोर्ट ने दो महीने के लिए सख्त रोक लगा दी है। राहत की इस खबर से प्रभावित परिवारों ने राहत की सांस ली है, जबकि निगम प्रशासन अब बैकफुट पर नज़र आ रहा है।

नगर निगम की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिसों के खिलाफ घर मालिक हाईकोर्ट पहुंचे थे। डबल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ कहा कि दो महीने तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इस अवधि में सभी आवेदक अपना विस्तृत प्रत्यावेदन जमा कर सकेंगे। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने भी कोर्ट के आदेश की पुष्टि कर दी है।

पीएम आवास योजना के घर भी निशाने पर

निगम के नोटिस ने विवाद तब और बढ़ा दिया जब सामने आया कि इन 27 घरों में कई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान भी शामिल हैं। सरकारी योजना से मिले घरों को तोड़ने की तैयारी के खिलाफ लोगों में भारी रोष था, और यही इस मामले को हाईकोर्ट तक ले गया। ध्वस्तीकरण नोटिस के बाद रोज बेचैनी और डर में जी रहे परिवार अब राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम बिना मौके की सुनवाई के मनमानी कर रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप ने कम से कम अस्थायी सुरक्षा दे दी है।

नगर निगम की फजीहत

कोर्ट की रोक के बाद अब नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं कि बिना ठोस प्रक्रिया और सुनवाई के इतने बड़े पैमाने पर नोटिस कैसे जारी किए गए। स्थानीय लोग इसे प्रशासनिक दबाव और लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 09:00 pm

Published on:

06 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / हाईकोर्ट ने लगाया बुलडोजर पर ब्रेक, बरेली में 27 मकानो को नहीं तोड़ पाएगा नगर निगम, जाने कब तक है रोक

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गौकशी से लेकर लूट और हमले के गैंग में शामिल लक्की शाह समेत 15 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली, मौहाल भड़काने में भी शामिल था मौलाना का गुर्गा

बरेली

परिवहन विभाग चलाएगा स्पेशल ड्राइव, रात भर होगी चेकिंग, बगैर रिफ्लेक्टिव टेप गाड़ियों पर पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

बरेली

पानी गर्म करने वाली रॉड से घर में लगी आग, महिला बुरी तरह झुलसी, जानें कैसे हुई घटना

बरेली

बरेली में रोहिंग्या–बांग्लादेशी की तलाश में बड़ा अभियान, डीएम–एसएसपी मौके पर, झुग्गी बस्तियों से लेकर ठिकानों तक चला सर्च ऑपरेशन

बरेली

सोशल मीडिया पर दोस्ती का खौफ़नाक अंजाम: अश्लील वीडियो से युवती को ब्लैकमेल कर जबरन की शादी, फिर हुआ ये…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.