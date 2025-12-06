गौकशी से लेकर लूट और हमले के गैंग में शामिल लक्की शाह समेत 15 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली, मौहाल भड़काने में भी शामिल था मौलाना का गुर्गा

बरेली। रंगदारी, पशु तस्करी, चोरी और लूट की वारदातों में लिप्त 15 आरोपियों पर बरेली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने इन सभी की हिस्ट्रीशीट खोलने के आदेश जारी किए, जिसके बाद संबंधित थानों की पुलिस अब इन पर कड़ी निगरानी रखेगी।
सबसे चर्चित नाम प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मपुरा निवासी जुनैद अली खां उर्फ लकी शाह का है, जिसके खिलाफ कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रज़ा के बुलावे पर आई भीड़ को उकसाने का आरोप भी उस पर लगा था और उसका नाम मुकदमे में शामिल किया गया था। पिछला निकाय चुनाव लकी शाह उस समय चर्चा में आया था जब उसे भाजपा की ओर से पार्षद पद का टिकट दिया गया, लेकिन आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आने के बाद पार्टी ने टिकट वापस ले लिया।
जिन अन्य आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है, उनमें आंवला थाना क्षेत्र के रहीस अहमद उर्फ घिर्री, मोबीन, ज्ञान सिंह, छोटा और केशव उर्फ टेड़ा शामिल हैं। इसके अलावा हाफिजगंज के करन, सुभाषनगर के अनीश ठाकुर और मुकेश कुमार, इज्जतनगर के उजैर, मोहसिन, छुटका, लालू पटेल, अफरोज और सन्नी पटेल के नाम भी सूची में दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद इन सभी की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी ताकि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
