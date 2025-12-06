गौकशी से लेकर लूट और हमले के गैंग में शामिल लक्की शाह समेत 15 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली, मौहाल भड़काने में भी शामिल था मौलाना का गुर्गा

सबसे चर्चित नाम प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ब्राह्मपुरा निवासी जुनैद अली खां उर्फ लकी शाह का है, जिसके खिलाफ कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रज़ा के बुलावे पर आई भीड़ को उकसाने का आरोप भी उस पर लगा था और उसका नाम मुकदमे में शामिल किया गया था। पिछला निकाय चुनाव लकी शाह उस समय चर्चा में आया था जब उसे भाजपा की ओर से पार्षद पद का टिकट दिया गया, लेकिन आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आने के बाद पार्टी ने टिकट वापस ले लिया।