परिवहन विभाग चलाएगा स्पेशल ड्राइव, रात भर होगी चेकिंग, बगैर रिफ्लेक्टिव टेप गाड़ियों पर पड़ेगा 10 हजार जुर्माना

आरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि 5 दिसंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 तक चलने वाले इस स्पेशल ड्राइव में बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिलों में दिन-रात चेकिंग तेज कर दी गई है। हाईवे पर रात में विशेष चौकसी रखी जा रही है, जबकि बस स्टैंडों और ट्रांसपोर्ट नगरों में टीमों की तैनाती बढ़ा दी गई है। रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप न होने से कोहरे में वाहन दिखाई नहीं देते हैं और हादसों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ट्रक, बसें, ई-रिक्शा और कृषि वाहन नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं।