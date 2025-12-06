उर्दू अनुवादकों पर गिरी गाज, 4600 ग्रेड पे निरस्त, दस कर्मचारियों से वेतन भत्तों की वसूली शुरू

मामले की शुरुआत पिछले साल दिसंबर से हुई थी, जब तत्कालीन कृषि एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी राम आसरे गंगवार ने जांच में पाया कि उर्दू अनुवादकों को 4200 की जगह त्रुटिपूर्ण तरीके से 4600 ग्रेड पे पर तीसरी एसीपी का लाभ दे दिया गया था। गंगवार ने इस संबंध में आयुक्त, जिलाधिकारी और सीडीओ को रिकवरी और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भी भेजा था, मगर अफसरों ने उस समय इसे मानने से इनकार कर दिया। मामला तब और गंभीर हुआ जब सेवानिवृत्त उर्दू अनुवादक इंतसाब हैदर की 4600 ग्रेड पे के आधार पर पेंशन स्वीकृति फाइल संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि “26 वर्ष की सेवा पर तीसरी एसीपी स्वीकृत करके वेतन निर्धारण किया जाना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।”